Il sistema che ha portato i milionari a diventare tali “è immorale e deve essere modificato”: a dirlo è Papa Francesco, in un discorso ai Movimenti Popolari in Vaticano. Secondo il Pontefice, da parte delle persone più abbienti dovrebbe esserci uno sforzo maggiore. “Dovrebbero aprirsi e condividere i beni che hanno” ha dichiarato Bergoglio, aggiungendo: “È difficile che questo avvenga ma per Dio tutto è possibile”. Il Papa ha poi aggiunto ancora che i miliardari e milionari dovrebbero condividere la ricchezza in modo fraterno, facendo così il bene di tutti, anche di loro stessi.

Da qui, l’appello ai ricchi di tutto il mondo affinché “facciano questo passo per essere molto più felici di loro stesso”. A chi lo rimprovera di essere troppo duro con i ricchi, Bergoglio risponde: “Gesù lo è stato di più”. Papa Francesco, ancora, in una lettera al Collegio cardinalizio ha continuato ad affrontare il tema spiegando che è “doveroso uno sforzo ulteriore da parte di tutti” affinché si possano attenuare le differenze economiche.

Papa Francesco: “Riduciamo i costi e diamo l’esempio”

Papa Francesco ha scritto una lettera al Collegio cardinalizio continuando ad affrontare il tema della ricchezza, già toccato nel corso dell’incontro con i Movimenti Popolari in Vaticano. Il Pontefice ha spiegato che per dare un esempio concreto, la stessa Chiesa deve ridurre i costi e realizzare il proprio servizio con essenzialità, evitando il superfluo. “Dobbiamo essere consapevoli che oggi siamo di fronte a decisioni strategiche da assumere con grande responsabilità, perché siamo chiamati a garantire il futuro della Missione” ha sottolineato il Santo Padre.

Per questo motivo, ha aggiunto che chi tra gli enti genera un avanzo economico, dovrebbe coprire il deficit generale, avendo cura del bene della comunità. Da parte del Pontefice, dunque, il messaggio è quello di un esempio concreto che parta dalla stessa Chiesa, per poi diffondersi nella società.