Paperissima/ Grandi risate con Michelle Hunziker e Gerry Scotti (Replica)

PAPERISSIMA TORNA IN ONDA CON MICHELLE HUNZIKER E GERRY SCOTTI

Venerdì 24 aprile, in prima serata su canale 5, tornano le risate con Paperissima. Mediaset ha deciso di regalare una serata di grande divertimento al pubblico della rete ammriaglia riproponendo una puntata imperdibile di Paperissima, tratta da una delle edizioni di maggior successo ovvero quella condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Da tempo coppia collaudata anche a Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno condotto anche il programma delle papere ideato sempre da Antonio Ricci. Grandi risate con le papere, le cadute e gli errori non solo di personaggi famosi, ma anche della gente normale. Tra i filmati più amati ci sono sicuramente quelli che hanno come protagonisti gli animali, ma anche i bambini che, con la loro ingenuità, danno vita a dei momenti imperidibili. Nel corso della serata, poi, saranno riproposti anche i divertenti siparietti con ispiti famosi.

TOTTI E ILARY BLASU TRA GLI OSPITI DELLA REPLICA DI PAPERISSIMA

Tanto divertimento con Gerry Scotti e Michelle Hunziker che, a Paperissima, si sono divertiti anche ad interpretare vari personaggi. Non solo filmati, infatti, per la replica del programma di Antonio Ricci, ma tanto spettacolo. Nei panni di un cowboy e di una cowgirl, Gerry Scotti e Michelle Hunziker daranno vita anche a momenti musicali insieme al corpo di ballo. Non mancheranno gli ospiti. Dal promo, infatti, sembra che sarà ripoposto il momento che ha visto come ospiti Francesco Totti e Ilary Blasi che si sono prestati a dare vita ad una versione speciale di Grese insieme ai conduttori. Nel promo, inoltre, c’è spazio anche per Riccardo Scamarcio che, pur andando poco in tv, ha partecipato ad una delle puntate dello show dedicato alle papere. La replica di Paperissima sarà trasmessa sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play collegandovi qui.



