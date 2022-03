Paride Mazzotta, il fidanzato di Paola Caruso/ Un politico nel cuore dell’ex “Bonas”

Le delusioni sentimentali non sono mancate nella vita di Paola Caruso non sono mancate, a partire da quanto accaduto con Francesco Caserta, il papà del suo bambino, che l’ha abbandonata nel momento in cui lei gli ha confermato di essere in attesa. Nonostante tutto, lei non si è mai arresa e ha continuato a credere nell’amore.

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

E da qualche mese un nuovo uomo è entrato nella vita della showgirl, che si augura possa essere al suo fianco il più a lungo possibile. L’ex “Bonas” di “Avanti un altro” non ha esitato a presentarlo ai suoi follower sui social, dove mostra costantemente immagini della sua quotidianità. Ad averle rubato il cuore è Paride Mazzotta, con cui prima di Natale è volata alle Maldive per una vacanza all’insegna del romanticismo.

Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso/ L'addio e il figlio mai riconosciuto

Chi è Paride Mazzotta: è lui il nuovo fidanzato di Paola Caruso

Paride Mazzotta è nato a San Cesario di Lecce, in Puglia, il 4 aprile 1989 ed è particolarmente noto nella sua zona. Lui ha infatti mostrato sin da ragazzo una grande passione per la politica, che è diventata poi la sua attività principale: è infatti legato a Forza Italia, oltre a essere un imprenditore nel settore turistico. A differenza della fidanzata, lui non ama mostrare aspetti della sua vita privata sui social. Il giovane, infatti, ha un profilo Instagram con pochissimi follower, accessibile solo se si riceve una sua autorizzazione. Fino allo scorso settembre è stato consigliere regionale.

Paola Caruso, curiosità sul figlio Michele/ Francesco Caserta: "non sono scappato..."

Almeno per ora Paola sembra avere messo in atto un’inversione di tendenza nel suo modo di agire. La bella calabrese, infatti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua nuova storia d’amore, nè ha voluto presentare in Tv il suo lui. Una scelta dettata forse anche da un po’ di scaramanzia, nella speranza che questa sia davvero la volta buona per lei e che lui sia il grande amore che lei aspettava di incontrare da tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA