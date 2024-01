Paris Hilton choc: “A 13 anni sono stata molestata sessualmente”/ “Il bacio del professore pedofilo”

Paris Hilton: “Per tutta la vita i media hanno controllato la mia esistenza”

Paris Hilton ha deciso di mettersi completamente a nudo raccontando la sua vita in un’autobiografia intitolata Paris – La mia storia, che in Italia verrà pubblicato il 23 gennaio. L’ereditiera racconta la sua adolescenza fatta di eventi anche molto dolorosi.

Intervistata al Corriere della Sera, Hilton dichiara: “Per tutta la mia vita i media hanno controllato la narrazione della mia esistenza. Ho sentito che finalmente era giunto il momento di rivendicare la mia voce. La motivazione alla base della scrittura di questa mia autobiografia è però quella di aiutare altre persone che hanno vissuto esperienze simili alle mie e usare la mia voce, tutti i miei canali, per fare luce su argomenti importanti.”

Paris Hilton e le molestie sessuali a soli 13 anni: il racconto dell’ereditiera

Paris Hilton non ha avuto un’adolescenza facile. Nella sua autobiografia racconta come i genitori la fecero prelevare di notte da due uomini che la portarono in uno istituto educativo per bambini ribelli. Proprio all’interno di quell’orribile posto, a soli 13 anni, l’ereditiera è stata molestata sessualmente.

“Non mi sono mai concessa di parlare e neppure di pensare a cosa fu veramente quel bacio (che lei descrive come “orribilmente stupendo” con il suo professore, ndr)… Mi ci sono voluti decenni per usare questa parola, pedofilo“. Una vita sempre sotto i riflettori per Paris che ha da pochi mesi ricevuto la gioia di diventare mamma. Anche in questo caso però, non è stato facile. Il bambini, infatti, è stato vittima di diverse critiche e insulti sui social sulla sua “testa enorme”, hanno scritto alcuni utenti. “Con il cuore spezzato” ha dichiarato il volto dello spettacolo dopo aver letto tali angherie nei confronti di suoi figlio.

