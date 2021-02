Paris Hilton “Sopravvissuta ad abusi”/ “Rapita, spogliata e rinchiusa in un edificio”

La super ereditiera americana, Paris Hilton, è tornata a parlare degli abusi subiti quando era solo una ragazzina. Parlando con la commissione senatoriale giustizia dello stato dello Utah, la star a stelle e strisce ha svelato il dramma patito quando era poco più che una bambina: “Io sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni, se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti”.

Non riesce a trattenere l’emozione Paris Hilton, con le lacrime che le rigano il viso e la voce tremante: “Per tutti i venti anni che ho alle spalle – le parole riportate dai colleghi di Fanpage – sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano per perquisirmi, e poi mi rinchiudono in un edificio. Mi piacerebbe dirvi che si è trattato solo di un cattivo sogno, ma non è stato così”. Come detto sopra, non è la prima volta che la 39enne ereditiera racconta gli abusi subiti, visto che la stessa ne aveva già parlato in occasione del documentario autobiografico “This is Paris”, pubblicato sul web un anno fa.

PARIS HILTON: “COSTRETTA A PRENDERE PILLOLE”

Gli abusi risalgono a 23 anni fa, quando Paris Hilton era solo una sedicenne, e quando fu vittima di persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lei, i suoi tutori presso il collegio Provo Canyon, nello Utah. “Ero costretta a prendere pillole – aveva raccontato in quell’occasione – mi lasciavano stordita per giorni. Riuscivano a piegare la mia volontà. La mia custode si vantava con le colleghe di essersi riuscita”. Una custode che ha lavorato per più di vent’anni in collegio, con tutto ciò che ne consegue, ed è stata licenziata solamente a seguito del documentario pubblicato un anno fa. Paris Hilton è stata alla Provo Canyon per dodici mesi nel 1997, una scola privata in cui vengono iscritti ragazzi con problematiche, adolescenti tipicamente difficili. Un istituto che è riservato a ben pochi visto che la retta annuale è di 300mila dollari: la scuola è ancora oggi aperta.



