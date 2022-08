Parlamentarie M5s, diretta voto online/ Candidati lista Elezioni: collegi, Conte c’è

AL VIA LE PARLAMENTARIE M5S: DIRETTA VOTO OGGI SU SKYVOTE

Momento chiave per la campagna elettorale del M5s è rappresentato dalle votazioni sulle “autocandidature”, comunemente note come le Parlamentarie online del Movimento 5Stelle: scatta oggi 16 agosto dalle ore 10 fino alle ore 22 la consultazione diretta in rete – sul portale SkyVote – degli iscritti 5Stelle per «votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere» alle Elezioni 2022. Dopo la presentazione del programma definito, il Movimento 5Stelle di Conte e Grillo si avvia a definire i candidati da inserire nella lista ufficiale da presentare entro il 20-21 agosto presso le Corti d’Appello (per ottenere il via libera definitivo alla campagna elettorale verso le Elezioni del 25 settembre).

Matteo Incerti, morto giornalista attivista M5s/ Beppe Grillo "Dio, tienilo a freno…"

«Gli associati con iscrizione in corso di validità sono ora chiamati a votare tramite consultazione in rete le proposte di autocandidatura. Sono quasi 2 mila le proposte pervenute e, dopo attento esame e puntuale verifica dei documenti depositati, è arrivato il momento di procedere al voto e alla conseguente formazione delle liste», spiega il M5s annunciando l’apertura delle votazioni delle Parlamentarie. I risultati saranno resi noti tra la serata di martedì e il primo mattino di mercoledì, «ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell’autocandidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle (art. 5 lett. h, dello Statuto)». Si ricorda che i candidati M5s sono posti in votazione nell’ambito della Circoscrizione «della loro residenza o domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi».

‘Listino bloccato’ Conte in Parlamentarie: lite M5s/ Chi sono i 18 candidati blindati

COME SI VOTA ALLE PARLAMENTARIE M5S

Capire come si vota alle Parlamentarie M5s in realtà è molto semplice, anche se un “dettaglio” aggiunto negli ultimi giorni ha provocato non pochi dissidi interni nella base del Movimento: nelle votazioni previste per oggi dalle 10 alle 22 sul portale SkyVote (con ingresso personale tramite le credenziali degli iscritti M5s, ndr) ogni iscritto può esprimere sa 1 a 3 presenze. «All’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%», spiega ancora il comunicato M5s sulle Parlamentarie del 16 agosto.

Movimento 5 Stelle, programma elettorale scuola/ Salari aumentati, riscatto laurea...

Gli iscritti sono però chiamati a votare in rete non solo i candidati preferiti nella propria Circoscrizione, ma avranno la possibilità di votare anche la proposta del Presidente Giuseppe Conte sull’elenco di nominativi «selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali». Il numero di questo “listino bloccato” – che così tante polemiche ha generato in casa 5Stelle – è di 18, ovvero 12 alla Camera dei Deputati (su massimo 191 candidati) e 6 al Senato (su massimo di 93 candidati). In definitiva, ogni iscritto abilitato al voto troverà nella sua area di votazione delle Parlamentarie 3 schede: 1- elenco delle proposte di autocandidatura relative alla Camera dei Deputati; 2- elenco delle proposte di autocandidatura relative al Senato della Repubblica; 3- elenco di nominativi indicati dal Presidente. Da ultimo, le liste di candidati nei collegi uninominali, plurinominali e nelle circoscrizioni estere, per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica – a seguito della votazione – saranno formate secondo i criteri dettagliati nel documento disponibile qui.

TUTTI I CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2022: LA LITE SUL “LISTINO BLOCCATO” DI CONTE

Per conoscere invece tutti i candidati che hanno mandato auto-candidatura per le Parlamentarie M5s odierne, è disponibile questo link dove trovare i nomi, le bio, i CV e i rispettivi collegi dove intendono candidarsi. Spicca il nome di Giuseppe Conte che decide così di candidarsi per il collegio Lazio1 alla Camera: tra i “big” che si presentano alle Elezioni 2022 troviamo poi anche Alfonso Colucci, il notaio M5s, ma anche la attuale capogruppo a Palazzo Madama Maria Castellone, candidata nel collegio Campania, e il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli nel collegio Friuli alla Camera. In tutto sono 62 i senatori iscritti al gruppo delle autocandidature: si trovano poi anche, tra gli altri, l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino (collegio Piemonte 1 Camera), la deputata Vittoria Baldino (Calabria) e il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni (Sardegna).

Restano fuori dalle candidature chi ha raggiunto il tetto dei 2 mandati consecutivi: tra gli altri, non ci saranno saranno Roberto Fico, Paola Taverna, Virginia Raggi, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. Pesa invece come forte polemica, come già dicevamo, il “listino bloccato” di 18 candidati voluto strettamente da Giuseppe Conte nel “braccio di ferro” con Beppe Grillo in merito alla fedeltà dei volti grillini che potrebbero essere traino importante in campagna elettorale. Quel “listino” potrebbe infatti permettere ai 18 scelti – sui cui nomi è ancora riserbo assoluto – di avere posizioni favorevoli in grado di garantirne l’elezione. «La democrazia diretta… da Conte», è il commento che va per la maggiore nella base M5s in contrasto alla decisione presa dal Movimento sulle Parlamentarie. In quanto specificato all’interno del regolamento delle votazioni – i 18 possono essere inseriti «con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali» – è assai probabile che Conte deciderà a quel punto di inserire queste 18 persone come capilista in circoscrizioni dove la loro elezione è data molto probabile. Secondo “La Repubblica” tra quei 18 nomi si troverebbero personalità di “rango” all’interno del M5s: i 4 vice di Conte (Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde), ma anche Patuanelli e Appendino; dati come papabili anche i capigruppo Francesco Silvestri e Mariolina Castellone, i parlamentari Ettore Licheri e Vittoria Baldino ma anche i nomi della “società civile” come l’ex magistrato Federico Cafiero de Raho o il n.1 Inps Pasquale Tridico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA