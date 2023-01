Parrucchiere sbaglia tinta Cosenza: rissa con cliente/ “Ho detto bionda, non bianca!”

Una rissa per una tinta sbagliata. È accaduto a Cosenza, dove una donna si è recata dal suo parrucchiere di fiducia poco prima dell’ultimo dell’anno, proprio in vista di Capodanno 2023. La cliente voleva un’acconciatura ben curata, ma evidentemente qualcosa è andato storto, infatti quando le è stata messa la tinta sui capelli, questi anziché diventare biondi, come aveva richiesto, hanno acquisito delle sfumature argentee che tendono al bianco. Quando la donna si è vista allo specchio, è andata su tutte le furie: il parrucchiere sbaglia la tinta a Cosenza e la situazione degenera al punto tale che scoppia la rissa.

Nel salone sono volati non solo insulti, ma anche botte, infatti gli altri clienti presenti nel negozio hanno dovuto allertare le forze dell’ordine che, una volta arrivate sul posto, sono riuscite a placare gli animi e a sedare la rissa. Non è stato facile, però, con la cliente: «Ti avevo detto bionda, non bianca!», aveva urlato al parrucchiere. A ricostruzione la vicenda del parrucchiere che sbaglia tinta è Leggo, secondo cui sarebbe stato forse stressato troppo dal lavoro durante le festività natalizie.

PARRUCCHIERE SBAGLIA TINTA COSENZA: URLA, INSULTI E BOTTE

L’errore del parrucchiere è stato evidente. Infatti, ha sbagliato la dose del tonalizzante per capelli usato sulla chioma della cliente. Quindi, sono partiti i primi insulti, ma poi la tensione è rapidamente cresciuta. Da insulti e parolacce alle botte. Ci sono stati spintoni e pugni da entrambe le parti. Inevitabilmente è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A farla né la cliente né il parrucchiere che sbaglia la tinta, ma chi ha assistito alla scena. Una volta ristabilita la calma, la cliente ha poi deciso di ricorrere alle cure dei sanitari. Infatti, stando a quanto riportato da Leggo, la cliente con la tinta sbagliata è finita al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza avendo riportato alcune escoriazioni. Tutto risolvibile, come il problema della sua tinta.

