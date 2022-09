Partito democratico, eletti Pd Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Con 57.340 sezioni scrutinate su 61.417, i risultati delle Elezioni Politiche 2022 parlano chiaro per il Partito democratico. Con il 19,27% che attualmente viene attribuito al Pd, gli eletti dem prenderebbero circa 63 seggi alla Camera e 33 al Senato. Non sono risultati ancora definitivi, ma comincia a prender forma il nuovo Parlamento, oltre che la sconfitta evidente per il partito guidato da Enrico Letta. A tal proposito, al momento dei tre eletti della coalizione di centrosinistra ai collegi uninominali, due sono appartenenti al Partito democratico (Pd): si tratta di Virginio Merola (Emilia-Romagna – U06 Bologna) e Federico Gianassi (Toscana – U07 Firenze).

PD: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Tra pochi minuti conosceremo i risultati definitivi delle Elezioni politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi che il Pd di Enrico Letta potrà raggiungere dopo lo spoglio concluso delle votazioni di domenica. Tra collegi plurinominali e collegi plurinominali, i nomi dei candidati eletti Pd al prossimo Parlamento hanno visto molte conferme e qualche nuovo ingresso sorprendente.

Tra i candidati dem con buone possibilità di essere eletti Pd segnaliamo il segretario Enrico Letta, capolista per il proporzionale alla Camera in Lombardia e in Veneto. In lista anche le capogruppo uscenti Debora Serracchiani (capolista in Friuli-Venezia Giulia e in Piemonte per il Senato) e Simona Malpezzi (seconda candidata in lista nella circoscrizione Lombardia 2 per il Senato). Tra le sorprese segnaliamo l’economica Carlo Cottarelli (capolista in Lombardia 2 per il Senato), Elly Schlein (capolista per la Camera in Emilia-Romagna) e Andrea Crisanti (capolista Europa per il Senato). Per sapere la lista completa di tutti i candidati Pd nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI PD ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Con i risultati delle Elezioni Politiche 2022 in arrivo si scoprirà se l’obiettivo fissato dal segretario dem, Enrico Letta, sarà stato centrato oppure no per quanto riguarda anche gli eletti Pd. I dem hanno l’obiettivo di diventare il primo partito d’Italia, vincendo così il testa a testa con Fratelli d’Italia. Un altro scopo del partito di sinistra è quello di raggiungere il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo 2018. Il Partito Democratico raccolse il 18,76% alla Camera dei Deputati e il 19,14% al Senato della Repubblica. Per quanto riguarda i parlamentari eletti, 107 alla Camera (21 maggioritario, 86 proporzionale) e 51 al Senato (8 maggioritario e 43 proporzionale). Un totale di 158 eletti Pd, tra i quali molti volti di spicco, anche se non fanno più parte del mondo dem: basti pensare a Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, oggi in Italia Viva. Tra gli altri, segnaliamo gli ex ministri Franceschini, Orlando, Guerini e De Micheli. A questo link è possibile ripercorre tutti i deputati uscenti eletti nel Pd alla Camera; qui invece tutti i nomi dei senatori eletti dai dem.

