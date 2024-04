Pasquale Finicelli (Mirko dei Bee Hive) che fine ha fatto?/ “Lasciai Kiss me Licia per Sanremo, persi tutto”

Kiss me Licia, Pasquale Finicelli (Mirko dei Bee Hive) svela: “Per scelte sbagliate ho perso tutto”

Pasquale Finicelli per anni insieme a Cristina D’Avena hanno fatto sognare generazioni di bambini e adolescenti con la serie tv Kiss me Licia in cui lui impersonava Mirko dei Bee Hive. Da allora sono passati più di trent’anni e il suo successo è stato improvviso ed enorme ma nel giro di pochi a causa di scelte sbagliate la sua popolarità è scemata e si è ritrovato fuori dal mondo dello spettacolo. Adesso il sessantunenne in un’intervista al quotidiano Specchio su La Stampa ha parlato della sua vita, rivelando che cosa gli è successo.

Alla domanda ipotetica che fine ha fatto Mirko dei Bee Hive di Kiss Me Licia, Pasquale Finicelli ha risposto percorrendo le varie tappe che l’hanno portato dal successo al declino: “Piacevamo ai bambini ma anche a nonni e genitori, dicevano che per colpa nostra non potevano più guardare il tg perché andavamo in onda alle venti”, e proprio per questo motivo dopo “Kiss me Licia” seguirono “Licia dolce Licia”, “Teneramente Licia” e “Balliamo e cantiamo con Licia”. Forte dell’enorme successo, però, Finicelli decise di mollare la serie per seguire altre strade ed il suo manager dell’epoca lo assecondò: “Mi promette Sanremo e altri grandi palchi e io mi convinco a mollare, sbagliando, perché ho perso tutto.”

Pasquale Finicelli (Mirko dei Bee Hive di Kiss me Licia) che fine ha fatto? “Sono riuscito a non deprimermi”

Durante l’intervista all’inserto Specchio su La Stampa, Pasquale Finicelli (Mirko dei Bee Hive di Kiss me Licia) ha rivelato come è riuscito ad uscire dal suo periodo più buio della vita quando, ancora giovanissimo, da un momento all’altro si è ritrovata dalla cima del successo al declino: “Devo ringraziare la mia famiglia se sono riuscito ad affrontare quella delusione. Ero giovane, avrei potuto deprimermi, invece avevo chiare le cose importanti e sono ripartito senza vergogna, sempre col sorriso”

Oggi Pasquale Finicelli, il noto Mirko di Kiss me Licia ha cambiato vita e lontano dal mondo dello spettacolo, è l’autista personale di un manager a Milano e dichiara che i fan nonostante siano passati tanti anni non lo hanno dimenticato ed ancora gli chiedono foto, selfi ed autografi: “Mi chiedono foto, io mi vergogno un po’ però è eccezionale che ancora si ricordino di me”.











