Pasquale La Rocca da record a Ballando con le stelle/ 5° vittoria in Europa: ieri il trionfo con Wanda Nara

Pasquale La Rocca, i trionfi a Ballando con le stelle in tutta Europa

Ieri sera è andata in scena la finalissima di Ballando con le stelle 2023 e, ad ottenere la vittoria, è stata Wanda Nara. Ma c’è un altro nome da segnalare, che ha decisamente fatto la storia del programma anche fuori dall’Italia: è quello di Pasquale La Rocca, partner di ballo della showgirl argentina. Il loro trionfo certifica un dato da evidenziare nella carriera artistica dell’insegnante di danza: quella di ieri, infatti, è stata la sua quinta vittoria nella competizione a livello mondiale.

VINCITORE BALLANDO CON LE STELLE 2023, CHI È?/ Wanda Nara esulta: "Finale incredibile in un Paese che amo"

Il primo trionfo di Pasquale La Rocca è arrivato nel 2019, anno in cui prese parte alla seconda edizione della competizione nella versione belga: in quell’occasione, vinse al fianco dell’influencer Julie Vermeire. A seguire, ha preso parte per due anni consecutivi alla quarta e alla quinta edizione della versione irlandese. Nel primo caso ha gareggiato al fianco di Lottie Ryan, trionfando nel marzo 2020, nel secondo ha collaborato con Nina Carberry, vincendo nel marzo 2022.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca finalisti a Ballando con le stelle 2023/ Vincitore in lacrime

Pasquale La Rocca, con Wanda Nara arriva il quinto trionfo

Dopo il titolo in Belgio e il doppio trionfo in Irlanda, Pasquale La Rocca ha lasciato il segno anche in Italia ed è entrato di diritto nella storia di Ballando con le stelle. L’insegnante di danza ha preso parte, lo scorso anno, alla 17° edizione al fianco di Luisella Costamagna. Nonostante l’infortunio al ginocchio della conduttrice, che ha influito sensibilmente sulle performance della coppia, alla fine è arrivata un’insperata vittoria. La Costamagna è riuscita a rientrare in gara all’ultimo e, alla fine, ha conquistato la vittoria al fianco del suo partner di danza, il quale ha così ottenuto il quarto trionfo a livello mondiale.

Simona Ventura e Samuel Peron finalisti a Ballando con le stelle 2023/ 2^ posto, eliminati da Wanda

La quinta e ultima vittoria di Pasquale La Rocca, infine, è arrivata proprio ieri. Con Wanda Nara ha saputo creare il feeling perfetto che ha portato la coppia a scalare le classifiche, puntata dopo puntata, e ha conquistare la giuria. Il trionfo di ieri è stato non solo una grande emozione per la showgirl argentina, ma anche l’ennesima conferma del grande talento del ballerino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA