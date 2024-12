Pasquale La Rocca torna a parlare del presunto addio a Ballando con le stelle

La finale di Ballando con le stelle 2024, andata in onda lo scorso sabato sera su Rai 1, non è stata caratterizzata solo dalla vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ma anche da un importante colpo di scena. Pasquale La Rocca, tra i maestri di maggior successo, ha infatti ventilato l’ipotesi di abbandonare il programma, scatenando lo choc in studio: “Dopo tanti anni di carriera professionale, questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questo palco“.

A distanza di pochi giorni dal clamoroso annuncio, però, il ballerino è tornato parzialmente sui propri passi. Sulle Instagram stories, in risposta alla curiosità di un follower a tal riguardo, La Rocca ha fatto chiarezza specificando: “Voglio rispondere e precisare questa domanda che mi state facendo in molti. Sabato sera è stata una serata molto emozionante in quanto, dopo diverse valutazioni personali e professionali, questo poteva essere il mio ultimo anno. Questo non è un addio ufficiale ma semplicemente un momento che volevo condividere con il pubblico e chi mi ha sostenuto in questi anni e che, semmai fosse davvero l’ultimo, renderlo speciale e indimenticabile“.

Pasquale La Rocca: “Nina Zilli e Federica Pellegrini fantastiche“

Dunque non vi sarebbe alcuna ipotesi di ritiro da Ballando con le stelle; pur essendo concentrato sui suoi impegni nei prossimi mesi, Pasquale La Rocca potrebbe fare ritorno nel programma a partire dalla prossima edizione. Nel box di domande aperto sulle Instagram stories, qualcuno gli ha anche chiesto quale emozione abbia provato a ballare con Federica Pellegrini, e lui ha così risposto: “Un onore immenso, una vera campionessa, una persona che non ha ceduto di fronte a tutte le difficoltà. Una persona che è riuscita a motivarmi ancora di più regalandomi una carica fuori dal normale. Una donna splendida e molto talentuosa“.

Soffermandosi invece sulla doppia esperienza di maestro prima con Nina Zilli e poi con Federica Pellegrini, La Rocca non fa paragoni tra le due ma spiega: “Entrambe non hanno mai ballato nella loro vita e Ballando è proprio questo. Si arriva senza nessuna esperienza in questo campo e si cresce insieme. Sia Nina che Federica sono state fantastiche e abbiamo lavorato tantissimo affinché potessero brillare su quella pista“.