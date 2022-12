Passaporto per la libertà/ Anticipazioni ultima puntata 9 dicembre: dramma per Helena, Aracy rischia tutto

Passaporto per la libertà, anticipazioni terza e ultima puntata 9 dicembre: Helena viene uccisa!

Passaporto per la libertà si conclude stasera, venerdì 9 dicembre, con la terza e ultima puntata. La miniserie brasiliana è basata sulla storia vera degli sforzi compiuti dalla funzionaria dell’ambasciata Aracy de Carvalho e il viceconsole João Guimarães Rosa nell’aiutare molti ebrei a fuggire dalla Germania nazista, procurando loro dei passaporti falsi per il Brasile. Nell’ultima puntata assistiamo alla drammatica “soluzione finale”, che i nazisti si preparano a lanciare contro gli ebrei. I nostri eroi Aracy e João sono sempre più in difficoltà, ma nonostante tutto si impegnano con tutte le loro forze per progettare un’operazione che riesca a portare Rudi oltre il confine, dove potrà unirsi alla Resistenza.

La tensione arriva alle stelle quando, al ricevimento in onore di Goebbels, Helena viene fermata mentre stava per servirgli una bevanda avvelenata. Scoperta, la giovane viene picchiata a morte dal soldati nazisti, che poi la impiccano senza neanche farle un processo. Zumkle è sempre più ossessionato da Aracy, e mina di togliere João di mezzo, facendo in modo che venga accusato di essere lui a trasportare il fuggitivio. E così il viceconsole viene prelevato dalla Gestapo che gli contesta le irregolarità commesse all’interno del consolato.

Anticipazioni Passaporto per la libertà ultima puntata: Aracy bloccata al consolato dopo l’esplosione

Nell’ultima puntata di Passaporto per la libertà, secondo le anticipazioni il clima di paura e guerra raggiunge un nuovo apice con la rottura delle relazioni diplomatiche fra il Brasile e la Germania. Ciò porta al conseguente trasferimento del personale del consolato a Baden-Baden, dove resterà comunque sotto la custodia dei tedeschi. Nonostante i venti di guerra, neanche queste angosciose circostanze, riescono a minacciare l’amore fra Aracy e João, che resta intatto e ancora più forte di prima. Il viceconsole, dopo le false accuse ricevute, riesce a fuggire e tornare in sede. Una volta giunto sotto la sua sede, si rende conto che il consolato è stato bombardato, e che la sua amata Aracy è rimasta bloccata all’interno di una stanza insieme al console, e ora entrambi rischiano di non uscirne vivi…

Nel cast di Passaporto per la libertà: Sophie Charlotte nei panni di Aracy de Carvalho; Rodrigo Lombardi è João Guimarães Rosa; Peter Ketnath interpreta Thomas Zumkle; Stefan Weinert è Milton Hardner; Tomas Sinclair Spencer è Karl Schaffer; Gabriela Petry è Taibele Bashevis / Vivi Krüger; Izabela Gwizdak è Margarethe Levy; e Sivan Mast nella parte di Helena Krik.











