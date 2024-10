Li avete mai sentiti gli Aristogatti a X Factor 2024? I Patagarri questa sera hanno “spaccato”, come si suol dire. Insomma, questi ragazzi suonano eccome, e sono capaci di padroneggiare ogni strumento al meglio come la tromba e la batteria. Partiti dalle strade delle città italiane, si sono ritrovati quasi increduli sul palco di X Factor 2024 dopo aver superato audizioni, Bootcamp e il tanto temuto Home Visit. In tanti si sono chiesti chi sono i Patagarri, questo gruppo di ragazzi felici e appassionati di musica in modo autentico. Ebbene, sono in cinque e hanno tra i venti e i trent’anni.

Ad occuparsi di voce e tromba è Francesco Parazzoli, il frontman dai capelli biondi che si rifanno un po’ alle classiche band di strada anni ’70. E poi c’è Jacopo Protti che suona la chitarra, Arturo Monaco alle percussioni e al trombone, Daniele Corradi all’altra chitarra, mentre al sax e al clarinetto troviamo Giovanni Monaco. La loro esibizione al primo live di X Factor 2024 è stata pressocchè perfetta, tra momenti di tensione e momenti di assoluta festa, hanno inscenato la canzone finale del famoso film Disney “Gli Aristogatti”.

X Factor 2024, Patagarri convincono tutti tranne Jake: “Riusciranno a sostenere la vita discografica?”

Sin dal primo momento in cui li ha visti, il pubblico di X Factor 2024 ha subito gridato: “Ma sembrano gli Aristogatti!” e Achille Lauro ha accontentato i fan del programma. Sui social però c’è chi non è convinto, dicendo che il giudice è andato troppo sul sicuro: “Di cos’hai paura Lauro?” si legge su X. Mentre altri non hanno dubbi: I Patagarri saranno senza dubbio in finale. Il giudizio di Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi è stato senza dubbio positivo, anche se Jake ha espresso una perplessità.

“Tutto bello, facciamo la festa e poi?“, dice l’ex cantante dei Club Dogo: “Siamo sicuri che sapranno sostenere la vita reale nelle case discografiche?“. Il dubbio di Jake non è piaciuto ad Achille Lauro, che ha subito invocato il pubblico che è esploso in un applauso e in un coro di sostegno nei confronti della band. Achille Lauro sostiene che i Patagarri di X Factor 2024 saranno fortissimi anche fuori da qui e riusciranno senza dubbio a sostenere la pressione della vita discografica. Sarà davvero così?