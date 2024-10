Patagarri: perché si chiamano così e l’origine del nome

Tra i concorrenti dei live di X Factor 2024 in onda da oggi, giovedì 24 ottobre 2024, c’è anche il quintetto jazz della squadra di Achille Lauro. Il gruppo è composto da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni) e si è presentato alle audizioni con “Via con me” di Paolo Conte conquistando tutti. Ad incuriosire, però, è anche il nome del gruppo, molto particolare dietro al quale c’è un significato ben preciso.

“Siamo qui per tutte le nonnine dei mercati milanesi, che ci facevano i complimenti e ci dicevano ‘Ma perché siete qua ? Andate da qualche altra parte”, così hanno detto i Patagarri. Ma cosa significa effettivamente il nome del gruppo? Il nome è un omaggio ad Aldo Giovanni e Giacomo e ad uno dei loro sketch più famosi e amori dal pubblico.

Patagarri e Aldo Giovanni e Giacomo: perché sono legati

“Questo nome è definitivo?” è stata la domanda di Achille Lauro, al termine dell’esibizione del quintetto jazz. “Beh ormai siamo qui”, è stata la risposta dei Patagarri che partecipano ai live di X Factor 2024 con un nome che non passa inosservato soprattutto ai fan dello storico trio “Aldo Giovanni e Giacomo”.

Sulla scena da anni, Aldo Giovanni e Giamo hanno divertito il pubblico anche trasformandosi in sardi. Sono tante le gag divertenti del trio comico e tr ale più popolari c’è proprio quella dei sardi. “Nico racconta a modo suo le partite del Cagliari, tira sempre fuori il «patagarro»”, si legge sulla Gazzetta dello sport in merito alla famosa gag. Un nome particolare, ma anche importante per il quintetto jazz che, sul palco dei live di X Factor 2024 spera di ottenere lo stesso successo che hanno poi avuto Aldo Giovanni e Giacomo.

