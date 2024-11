I Patagarri di X Factor 2024 sono a mani basse i concorrenti con più consensi sui social. Dopo una meravigliosa esibizione nella scorsa puntata con un medley tra “Bella Ciao” e “Tu vuò fa l’americano“, è stato chiaro a tutti che si tratta di una band con un potenziale altissimo per un futuro fuori dal reality di Sky Uno. Mancano pochissime ora ad una nuova diretta e Achille Lauro ha svelato poco fa l’assegnazione di giovedì 28 novembre 2024.

X Factor 2024 sta già per finire e tra due puntate scopriremo chi sarà il vincitore di questa meravigliosa edizione. I Patagarri sono senza dubbio i candidati alla vittoria, anche se è innegabile che tutti gli altri concorrenti del talent siano preparati e adatti a salire sul podio. Ma cosa ci canteranno i Patagarri nella semifinale di X Factor 2024? Il loro giudice Achille Lauro ha svelato sui canali social del programma quale sarà il brano con il quale la band conquisterà il pubblico di Sky Uno.

Semifinale di X Factor 2024, il pubblico ama i Patagarri: “Hanno già vinto”

Stavolta per la semifinale di X Factor 2024 Achille Lauro ha puntato in alto con il brano più bello di Elvis Presley: stiamo parlando di Can’t Help Falling in Love, la canzone romantica d’eccellenza, simbolo di tante storie d’amore. Non a caso il testo della canzone parla di quanto sia impossibile per il protagonista evitare l’amore incondizionato ed eterno nei confronti della persona che ama. Si tratta di un brano che senza dubbio ha segnato la carriera di Elvis Presley, e che potrebbe segnare anche quella dei Patagarri di X Factor 2024, che con questa chicca meravigliosa avranno la possibilità di accedere alla finale.

Dopo l’annuncio di Achille Lauro sull’assegnazione per la prossima puntata di X Factor 2024, i Patagarri sono rimasti senza parole sin dalle prime note. Nessuno di loro si aspettava di doversi confrontare con un gigante della musica come Elvis e soprattutto, con la sua canzone simbolo per eccellenza. Intanto, i fan li vedono già come i vincitori assoluti di quest’anno, con commenti a favore di Achille Lauro, definendo la sua squadra come la più forte e meritevole di quest’anno. Di certo il giudice se la sta cavando proprio bene, tanto che ha ancora tutti e tre i concorrenti salvi a differenza degli altri colleghi.