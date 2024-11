Pagelle X Factor 2024, quinto live show: Lorenzo Salvetti dolcissimo con “Tango” di Tananai

Siamo giunti in un baleno al quinto live show di X Factor 2024, che oggi 21 novembre ha visto la presentazione degli inediti dei cantanti. Ogni artista ha portato sul palco di Sky Uno la sua canzone davanti ai giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Achille Lauro, cantando con tutta l’emozione possibile per esprimere al pubblico tutto il prorpio talento. E possiamo dire con assoluta certezza che nessuno ci ha deluso! Come sempre arriva il momento delle nostre Pagelle X Factor 2024 per questo emozionante quinto live di giovedì 21 novembre.

Ebbene sì, perchè questa diretta ha avuto un solo filo conduttore, l’emozione. Spoiler, stasera abbiamo dovuto dare voti piuttosto alti! Partiamo dal dolce Lorenzo Salvetti, il giovanissimo 17enne che sin da subito ha conquistato il cuore del pubblico per via delle sue tanto amate “pene d’amore”. Dopo un inedito scritto magistralmente ed un emozionante interpretazione di “Tango” di Tananai, non possiamo che rendergli giustizia con un buon punteggio. Lorenzo Salvetti, Voto 7. Ha ancora margine di crescita, ma nonostante la sua giovane età ha tutte le carte in regola per diventare un cantante famoso.

Pagelle X Factor 2024, Les Votives e Patagarri geniali

Continuiamo con le pagelle X Factor 2024 per i Les Votives, cantanti così rock e ben consolidati, tanto che pare quasi stonare il fatto di vederli in gara ad un talent. Non li vedreste già sopra un palco in quel di Manchester? Con loro, Achille Lauro sta facendo un lavoro preziosissimo, curando anche l’estetica oltre alla parte musicale. I Les Votives hanno cantato il loro inedito “Monsters” e “You Know I’m No Good” di Amy Winehouse, e ancora una volta nessuna critica. Les Votives, voto 9 e mezzo. Ad un passo dalla perfezione.

Passiamo invece alle Pagelle X Factor 2024 per i Patagarri, gruppo rivelazione di quest’anno nel programma di Sky Uno. Che dire, il pubblico non vede l’ora di assistere dal vivo ad uno dei loro concerti. Il sound jazz e swing farebbe ballare chiunque. Questa sera sono stati loro al centro delle polemiche e di un piccolo diverbio tra Achille Lauro e Jake La Furia, i quali hanno idee ben diverse sulla band: per l’ex frontman dei Club Dogo risultano poco appetibili per il mercato discografico. Dopo il medley di “Tu vuò fa l’americano“, i Patagarri, voto 10.

Pagelle X Factor 2024 di oggi 21 novembre: Francamente vince? Lei e Mimì candidate per la corona

Pagelle X Factor 2024, com’è andata per Francamente? La cantante continua a “spaccare” sul palco di Sky Uno con la sua voce originale e particolare allo stesso tempo. Dopo una meravigliosa interpretazione di Cher, la ragazza ha collezionato giudizi positivi da tutti i giudici che ormai ritengono sia un’artista a tutto tondo. Questa sera siamo “costretti” a lanciare voti altissimi. Francamente, voto: 9.

La segue a ruota Mimì Caruso, che questa sera si è davvero superata con una canzone che fa venire i brividi solo al pensiero: “Lilac Wine“. Un brano talmente difficile da essere stato affidato a pochissimi artisti nella storia della musica. Tanto per citarne qualcuno, Jeff Buckley, genio musicale del Ventesimo secolo. La voce angelica di Mimì a X Factor 2024 ha saputo rendere giustizia a questo pezzo superbo, tanto da far venire la pelle d’oca ai fan. Mimì Caruso, voto 10. Qualcuno la vede già indossare la corona.

Pagelle X Factor 2024 quinto live: Punkcake non convincono, troppo strani?

Oggi 21 novembre 2024 abbiamo visto la diretta del quinto live di X Factor 2024, con una canzone dopo l’altra e inediti da pelle d’oca. Proseguiamo dunque con le Pagelle X Factor 2024 parlando dei Punkcake, che si riaffermano come la band più controversa di questa edizione. Il frontman Damiano questa sera non ha convinto, e con lui Sonia, protagonista vocale dei pezzi della diretta di oggi. Sebbene anche lei abbia una bellissima voce, il pubblico non ha compreso a pieno l’intenzione di portare sul palco una canzone prettamente punk, soprattutto in un inedito che a regola dovrebbe lanciarli nel mercato discografico.

I Punkcake sono così finiti al ballottaggio insieme a Lowrah, salvandosi per il rotto della cuffia grazie a Jake La Furia, che ha preferito eliminare la cantante di Paola Iezzi per far sì che fuori trovi la sua strada nel mondo della musica street pop senza venire continuamente i penalizzata dal pubblico. Punkcake, voto 6 e mezzo: stasera non sono stati sul pezzo. Geni incompresi? Apprezziamo il coraggio.