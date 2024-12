Siamo finalmente arrivati nel momento più atteso, la finale di X Factor 2024. L’ultima puntata si terrà a Napoli in Piazza de Plebiscito per la prima volta nella storia del programma. Chiaramente, i fan si stanno già mobilitando per sapere chi sono i concorrenti favoriti di X Factor 2024 e spunta il nome dei Patagarri. Si tratta di un gruppo che suona Jazz e Swing e che sin dall’inizio del programma ha portato tutti a ballare sotto le loro note e alla particolare voce di Francesco, il frontman.

Vincitore X Factor 2024: chi è?/ Pronostici della finale a Napoli: Patagarri e Lorenzo Salvetti i favoriti

Grande successo dunque per Achille Lauro, che si è trovato in finale con tutti e tre i loro concorrenti. Come sappiamo, vincere X Factor 2024 non significa automaticamente avere successo: la storia ci insegna che anzi, i cantanti arrivati secondi o terzi hanno spesso sfondato le classifiche a discapito di chi invece si è aggiudicato la vittoria finale. Ma per i Patagarri l’incognita resta aperta: se da una parte sembrano i favoriti secondo le statistiche Sisal, dall’altra c’è chi ha delle perplessità come Jake La Furia, che sebbene abbia confessato in semifinale di stimarli molto, continua a nutrire dubbi sulla loro versatilità.

Finalisti X Factor 2024, chi sono/ Mimì Caruso, i Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti: crescita e flop

X Factor 2024, i Patagarri pronti con un’assegnazione estrosa: cosa canteranno per aggiudicarsi la vittoria

Si sa, ad X Factor è molto difficile che vincano i gruppi, dato che spesso vengono automaticamente favoriti i cantanti solisti. Ma questa volta in finale sono giunte ben due band, una molto diversa dall’altra. I Patagarri devono vedersela con i Les Votives, anche loro pieni di talento e di voglia di sfondare le classifiche una volta concluso il programma. Sui social, però, restano i Patagarri quelli che potrebbero davvero essere i vincitori X Factor 2024, dato che il pubblico freme già oggi per poterli ascoltare dal vivo.

Finale X Factor 2024/ Diretta e vincitore: ospiti Gigi D'Alessio e Robbie Williams

Ormai il gioco è (quasi) fatto, e manca pochissimo per l’ultima esibizione a Napoli. I Patagarri canteranno una canzone mai portata prima al talent, la famosa “Cam-Camini” di Mary Poppins, cantata nella versione originale da Sandro Acerbo, Oreste Lionello, Liliana Sorrentino e Tina Centi. Un pezzo fuori dagli schemi proprio come la band, che poi ripercorrà tutti i brani più apprezzati durante questa edizione di X Factor 2024 con una canzone dei Bee Gees e “Summertime” di Gershwin, per poi ri-sorprenderci con l’inedito “Caravan”, presentato due puntate fa. Come se la caveranno? Riusciranno a ricevere il titolo di vincitori di X Factor 2024?