Patrick Baldassari e Valeria Marini: ritorno di fiamma?/ Lui frena: “Troppo tardi…”

Valeria Marini e Patrick Baldassari: il rapporto dopo la fine della storia

Valeria Marini, attualmente fidanzata con Eddy Siniscalchi, ha avuto una storia con Patrick Baldassari che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, racconta i dettagli di quello che è oggi il loro rapporto. Patrick esclude un futuro ritorno di fiamma con Valeria Marini con cui, oggi, ha un rapporto d’amicizia. “Ho sbagliato a lasciarlo. Tra i miei amori del passato è l’unico rimasto nel mio cuore e ci sarà sempre. Abbiamo un rapporto di affetto e amicizia destinato a non finire mai”, le parole di Valeria Marini.

Valeria Marini approda al Cantante Mascherato?/ L'indiscrezione sulla showgirl

“Valeria doveva pensarci prima” – replica Patrick sulle pagine del settimanale Nuovo. “In realtà, la parola fine alla nostra storia l’abbiamo messa insieme. E’ stata una scelta condivisa quella di prendere due strade diverse”, aggiunge Patrick che, oggi, è fidanzato con una ragazza che si chiama Ilaria.

Valeria Marini "Sono contro l'aborto"/ Selvaggia Lucarelli: "Almeno da quando al governo c'è Giorgia Meloni"

Valeria Marini e Patrick Baldassari: dall’amore all’amicizia

Patrick Baldassari racconta di aver vissuto la storia con Valeria Marini sempre con spensieratezza spiegando che il grande problema della storia è stata la “distanza cui si sono sommate le sue provocazioni durante il reality show che hanno messo a dura prova il mio orgoglio. E così ci siamo allontanati. Ma la cosa più importante è che oggi siamo tutti e due felici con i nostri rispettivi pertner”, ha aggiunto Patrick.

Baldassari, inoltre, benedice anche l’unione tra la Marini ed Eddy Siniscalchi. “Me l’ha presentato la scorsa estate e l’ho trovato un ragazzo molto simpatico. Io, a mia volta, le ho presentato Ilaria che da ragazza matura e intelligente qual è, non è gelosa del mio passato. Sa quanto la amo e che Valeria, per me, oggi è un’amica“, ha concluso.

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa allo scontro con Malgioglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA