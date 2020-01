Patrick Baldassari, ex fidanzato Valeria Marini/ Nonno a 48 anni e ora è anche single

Patrick Baldassari, ex fidanzato di Valeria Marini, torna prepotentemente d’attualità e alla memoria degli appassionati di gossip e cronache rosa nel giorno in cui la 52enne showgirl romana presenta ufficialmente in quel di “Verissimo”, dopo mesi di indiscrezioni e di interviste in cui parlava di lui, il suo nuovo compagno ovvero Gianluigi Martino. E il 48enne imprenditore romagnolo rappresenta oramai il passato per la Marini anche se tra i due, dopo una lunga relazione che ha avuto la sua burrascosa finale in quel di “Temptation Island VIP”, non corre nemmeno dell’astio come hanno avuto modo di dire i diretti interessati a seguito della separazione. Come è noto, Valeria e Patrick si sono frequentati per circa due anni, dal 2016 al 2018, dopo che l’uomo era uscito da una relazione con Sofia Bruscoli: dopo un primo tira e molla, la coppia era tornata assieme e fatale è stata la partecipazione al reality show sull’isola delle tentazioni dove avevano voluto testare la solidità del loro amore, ma con esiti disastrosi. Esperimento fallito infatti perché galeotto era stato invece il feeling che la Marini sembrava avere con Ivan Gonzalez, il suo bel tentatore.

PATRICK BALDASSARI, EX DI VALERIA MARINI E NONNO A 48 ANNI

Di Patrick Baldassari, come è noto, si era tornati a parlare la scorsa estate quando l’imprenditore attivo in quel di Milano Marittima aveva annunciato il suo fidanzamento con una ragazza molto più giovane di lui, una 25enne di nome Ilaria anche se questa volta il legame è durato davvero pochi mesi dal momento che già nel settembre dello scorso anno proprio il diretto interessato aveva annunciato la fine di questa frequentazione. “Per chiarezza ed evitando l’alimentarsi di vari malintesi che stavano creandosi in questi giorno annuncio che io e Ilaria, di comune accordo, abbiamo interrotto la nostra relazione” aveva scritto Baldassari sui suoi canali social, precisando che alla base non c’erano tradimenti o chissà quali drammi ma solo “vedute diverse comuni a tante coppie che si lasciano”. Ma a movimentare l’estate dell’ex compagno di Valeria Marini c’era stata anche la maternità della 23enne figlia Luna che l’ha reso nonno all’età di soli 48 anni: il lieto evento si è celebrato ad agosto quando Luna ha reso padre Federico Di Francesco, calciatore della Spal e figlio d’arte. Insomma, dolori ma pure gioie per Patrick…

PAROLE AL MIELE PER VALERIA, “CI SIAMO CHIARITI E ORA…”

E a proposito invece della ex fiamma, Patrick Baldassari (che al momento pare essere single) negli ultimi ne ha parlato sempre in toni molto delicati e senza mai rancore, nonostante la sfortunata esperienza in quella fatale prima edizione di “Temptation Island VIP”. “Nel tempo abbiamo avuto modo di sentirci e di chiarirci un po’” aveva raccontato in una circostanza il 48enne, ricordando che con la showgirl c’è dietro una conoscenza di quasi venti anni e che quindi non gli è sembrato giusto buttare a mare tutto quello che c’era stato tra di loro seppure in una storia che non ha avuto una vita lunghissima e che li aveva visti lasciarsi già una volta. All’epoca fidanzato con la giovane Ilaria, Baldassari aveva anche detto che comunque continuava a scambiarsi dei messaggi con la Marini, per la quale prova ancora un affetto sincero e comunque disinteressato: insomma toni distesi e anche molto riflessivi, che contrastano col durissimo attacco fatto a Valeria dopo la querelle legata al reality show, e per il quale Patrick ha chiesto scusa spiegando di non averla voluta ferire con parole che non intendeva affatto usare.



