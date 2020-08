Patrick Ray Pugliese su Antonella Elia/ “Chissà chi la spinge, fa quello che vuole”

Patrick Ray Pugliese è tornato su Instagram con una lunga diretta in compagnia dei suoi fan. “Ragazzi buongiorno che piacere vedervi, son qua tutto per voi” – dice l’ex concorrente del Grande Fratello – “finalmente è la prima volta che faccio un diretta”. Via con i saluti ai tantissimi fan: “ciao a tutti quelli che si stanno collegando perché questa è la diretta che da aprile, da quando sono uscito dal Grande Fratello, non ho mai fatto. Tra l’altro vorrei presentarvi una persona, abbiamo un ospite specialissimo: eccolo qui, forte veramente. Ci sarà pure Super Pasquale il nostro eroe che risponderà a tutte le domande”. Una diretta a due quella di Patrick che si trova a Gallipoli con l’amico Pasquale Laricchia: “ci siamo ritrovati dopo aver fatto il Grande Fratello insieme, siamo in Puglia in questo momento a Gallipoli”. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello risponde ad una serie di domande dei fan tra cui una su Antonella Elia concorrente di Temptation Island: “ero in vacanza, non l’ho seguita. Ho sentito solo dei pareri sul fatto che si fossero organizzato, ma onestamente non lo so. Anzi vi domando era vera la loro situazione a Temptation Island oppure no?”. Patrick Ray Pugliese risponde anche ad una domanda su Antonio Zequila: “non lo sento più, ogni tanto pubblica dei video contro me e Pasquale, ma fa nulla!”. Diverse le domande su Antonella Elia su cui l’ex concorrente dice: “è nel giro, può fare quello che vuole, dire cose mostruose, organizzare trabocchetti, ma va sempre avanti. Chissà chi la spinge? Non penso Alfonso, ma bene per lei. E’ un ruolo perfetto per lei quello di creare zizzania”. Non mancano poi le domande su Adriana Volpe: “la adoro, è un’amica”.

Patrick Ray Pugliese diretta Instagram con Adriana Volpe

Patrick Ray Pugliese durante la diretta Instagram risponde alle tantissime domande dei fan. L’ex concorrente parla anche di quanto sia stato terribile scoprire l’esistenza del Coronavirus fuori dalla casa e parlando proprio della pandemia: “vediamo come vanno le cose, non vanno benissimo, possibile che a settembre ci chiudano un’altra volta”. Poi Patrick parla di un possibile progetto televisivo con Pasquale Laricchia che scherzando dice “se facciamo un programma sarà una bomba”. Sul finale poi a sorpresa ecco arrivare in diretta anche Adriana Volpe che domanda ‘dimmi un pò dove siete, fatemi sognare’. Pugliese allora replica: “scendendo in Puglia ho pensato salutiamo Pasquale che mi ha invitato in una cosa di una modestia semplicissima a Gallipoli”. “Incredibile, wow, ma è un paradiso, fighissimo” dice la Volpe – “io inchiodata a Milano con 37°!”. Sul finale poi la Volpe dice all’amico: “io ti aspetto!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Ray Pugliese (@patrickrayofficial) in data: 19 Ago 2020 alle ore 11:26 PDT





