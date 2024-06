Patrick Swayze, malattia e come è morto?/ L’attore di Ghost stroncato da un tumore al pancreas a 57 anni

Alzi la mano chi non ha visto almeno una volta nella sua vita il film “Ghost” con protagonista Patrick Swayze in coppia con Demi Moore. La carriera dell’attore è indubbiamente legata a quel film capolavoro, vincitore peraltro di due Premi Oscar, ma la sua vita è stata segnata anche dalla sua scomparsa prematura a causa di una terribile malattia. Il il 14 settembre del 2009, infatti, l’attore muore dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas. Sin dalla scoperta del tumore, l’attore è consapevole che non vivrà a lungo; anzi alla moglie Lisa Niemi confessa subito dopo la diagnosi: “Sono un uomo morto”. Proprio la moglie poco dopo la morte dell’amatissimo attore americano ha dichiarato: “non sapevo molto del cancro al pancreas, ma lui sì, e da quello che sapeva ogni volta che sentivi che qualcuno aveva avuto un cancro al pancreas era come, “Bene, è andato”.

La morte di Patrick Swayze ha scossa tutto il mondo del cinema mondiale e i tantissimi fan sparsi per il mondo, ma anche la moglie Niemi Swayze che subito dopo la scoperta del cancro ha dichiarato: “la vita è cambiata in un attimo”.

Malattia Patrick Swayze, com’è morto? Dopo una dura battaglia è morto tra le braccia della moglie Lisa Niemi

Nonostante la brutta malattia, Patrick Swayze e la moglie Lisa Niemi Swayze hanno cercato di lottare e contrastare la malattia cercando di restare positivi, ma la battaglia è stata terrificante. “Siamo rimasti positivi su tutto ma è stato come vivere in un incubo totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7” – ha raccontato la moglie che ha poi confidato un ricordo personale legato al compagno morto – “stavamo camminando. Era una bella giornata e lui mi ha guardato con le lacrime agli occhi, dicendo: “Voglio vivere”».

Patrick Swayze era consapevole che non ce l’avrebbe fatta contro il tumore e in una delle sue ultime interviste ha dichiarò: “ho il mio cuore, la mia anima, il mio spirito spalancati al miracolo. Voglio vivere. Ma non voglio passare il tempo in una caccia per restare vivo”, A stargli accanto fino all’ultimo respiro la moglie Lisa Niemi: “mi sono sdraiata accanto a lui, gli ho tenuto la mano”.











