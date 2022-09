Patrimonio Totti e Ilary Blasi: valore milionario/ Dalla villa all’Eur alle società…

Patrimonio Totti e Ilary Blasi: ecco cosa erediteranno Christian, Chanel e Isabel

Christian, Chanel e Isabel, i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, saranno gli unici eredi del loro patrimonio composto da immobili, società e accessori. Nel corso degli ultimi vent’anni, come fa sapere il Corriere della Sera che svela tutto ciò da cui sarebbero formate le ricchezze dell’ex coppia, Totti e Ilary avrebbero avuto entrate superiori ai 110 milioni di euro a cui si deve aggiungere il contratto in esclusivo che Ilary ha con Mediaset. Dell’immenso patrimonio dell’ex coppia fa parte la famosa villa all’Eur in cui ha famiglia abita e che avrebbe un valore intorno ai 10 milioni di euro.

Alla villa da sogno si devono aggiungere altri immobili che Totti e Ilary avrebbero a Roma. Come si legge sul Corriere della sera ci sarebbero negozi sparsi in vari centri commerciali senza dimenticare la villa di Sabaudia in cui la famiglia ha sempre trascorso l’estate e dove, quest’anno, Totti e Ilary si sono alternati per trascorrere le vacanze con i figli.

Patrimonio Totti e Ilary Blasi: quote societarie e accessori

Dell’ingente patrimonio di cui sono unici eredi i tre figli di Totti e Ilary fanno parte anche diverse società immobiliari e che fanno capo ad una holding di cui è presidente Riccardo Totti, il fratello di Francesco. C’è poi la società creata recentemente da Totti e che gestisce i nuovi calciatori. Ilary, invece, con il padre, si occupava della società che gestiva tutte le attività extracalcistiche di Totti come apparizioni in tv, spot e cose varie.

Quando si parla di patrimonio dell’ex coppia non si può, infine, non fare riferimento alla collezione di Rolex di cui ha parlato Totti nell’intervista al Corriere della Sera e del guardaroba di Ilary in cui figurano pezzi unici e pregiati.

