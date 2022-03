Patrizia Bonetti concorrente dell’Isola dei Famosi 2022?/ Spunta una foto, ma…

Tutto pronto per l‘Isola dei Famosi 2022 che parte ufficialmente lunedì 21 marzo, in prima serata su canale 5. Al timone del reality show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi che ha ricordato l’appuntamento al pubblico durante la finalissima del Grande Fratello Vip 2021. Il cast della nuova edizione dell’Isola è già stato annunciato e tra i tanti nomi spiccano quelli di Nicolas Vaporids, Guendalina Tavassi che partecipa con il fratello Edoardo, Gustavo e Jeremias Rodriguez, padre e fratello di Belen, Carmen Di Pietro con il figlio, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo e tanti altri.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web, il cast dell’Isola potrebbe non essere ancora finito. Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, potrebbe esserci un’ex gieffina di Barbara D’Urso ovvero Patrizia Bonetti.

Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi 2022? Spunta lo spoiler

Oltre ai nomi dei concorrenti già annunciati, tra i naufraghi dell’Isola 2000 che cominceranno l’avventura in Honduras lunedì 21 marzo potrebbe esserci proprio Patrizia Bonetti, modella italo-cubana che ha conquistato la popolarità partecipando, nel 2018, al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Nella casa, la Bonetti fece parlare di sè per il rapporto con Luigi Mario Favoloso, all’epoca fidanzato con Nina Moric che entrò nella casa proprio per un confronto con lei.

Secondo il profilo Twitter di Banijay, la Bonetti potrebbe essere una naufraga a sorpresa dell’Isola dei Famosi. Il profilo Twitter di Banijay ha spoilerato, forse per caso, la foto della Bonetti con la divisa ufficiale dell’Isola che potete vedere cliccando qui. Solo un errore o un’anticipazione del colpo a sorpresa di Ilary Blasi?

