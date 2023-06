Patrizia Caldonazzo, la sorella di Nathaly: “Cristina Scuccia all’Isola? Senza personalità”/ “La Camassa…”

Patrizia Caldonazzo difende la sorella Nathaly

L’avventura di Nathaly Caldonazzo sull’Isola dei Famosi 2023 è stata, sin dall’inizio, ricca di discussioni e scontri con gli altri naufraghi. Schietta e diretta, la showgirl si è scontrata con quasi tutti i naufraghi ed oggi, a difenderla, è la sorella Patrizia che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica Turchesando di Turchese Baracchi, ha commentato non solo l’atteggiamento degli altri naufraghi nei confronti della sorella, ma ha difeso quest’ultima sia dal punto di viste personale che professionale.

“Innanzitutto mia sorella non è maleducata, ma ho riscontrato che all’interno di quella circostanza, di un’Isola dove spesso non hai da mangiare, soffri il freddo e il caldo, stai in condizioni non agiate…si tira fuori il peggio di sé. Ma questo lo hanno fatto tutti. Chi più e chi meno si è lasciato andare ad espressioni un po’ troppo colorite. […] È una donna molto dolce, con i piedi per terra, che sa ascoltare, non ti parla addosso e non è alla ricerca delle telecamere”, le parole di Patrizia Caldonazzo.

Patrizia Caldonazzo, critiche su Cristina Scuccia e Pamela Camassa

Patrizia Caldonazzo non risparmia critiche alle donne che si sono scagliate contro la sorella Nathaly. “Non ha personalità, non emerge, rimane sempre un passo indietro agli altri e non prende posizioni”, ha detto parlando di Cristina Scuccia. E su Pamela Camassa: “Troppo di parte, non dalla parte delle donne ma degli uomini, si è voluta schierare con i più forti“.

Infine, non è mancato il commento su Andrea Lo Cicero con cui Nathaly ha avuto gli scontri più accesi: “Lo conosco da quando aveva vent’anni. L’ho sempre trovato un ragazzo delizioso. Non mi sento di giudicarlo o aggredirlo ma è uscito fuori un Andrea nuovo. È un brav’uomo ma i concorrenti sono sotto stress, è un gioco duro a differenza del Grande Fratello”, ha svelato la sorella di Nathaly. Poi, entrando nel merito delle discussioni che ha avuto con la sorella, ha aggiunto: “Per quanto riguarda le sue parole…C’è una grande forma di narcisismo e maschilismo. Mia sorella non è mai stata un’arrampicatrice sociale, siamo state cresciute da una madre sola, ci siamo sempre arrangiate, non abbiamo mai approfittato di nessun uomo. Poi ‘soubrette mancata’…mia sorella ha fatto la soubrette, ora dipinge ed è quotata, fa teatro e sinceramente a me non piace essere offensiva quindi la brutta figura la fa lui”.

