Patrizia De Blanck, Tina Cipollari, flirt con Giucas Casella?/ Com’è andata davvero

Giucas Casella è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico nel corso della lunga esperienza al “Grande Fratello Vip“, grazie alla sua capacità di mettersi in gioco e, se necessario, anche di prendersi in giro. Davvero esilaranti sono stati i siparietti che sono nati con Kabir Bedi, con cui è nata una bella amicizia, ma non sono nate le occasioni in cui lui ha aperto il suo cuore e ha svelato nati meno nascosti di sè.

Giucas Casella in finale?/ “Al GF Vip ho legato con tutti, ma con Manuel e Aldo…”

L’illusionista ha così parlato del bellissimo rapporto che ha con il suo adorato figlio James, che lui ha cresciuto con la compagna Valeria Perilli, nonostante fosse nato da una precedente relazione. Spesso, però, l’artista siciliano si è lasciato andare anche a racconti sui flirt avuti nel corso della sua vita, più o meno importante, evidentemente tutti perdonati dalla donna della sua vita. E alcuni di questi hanno coinvolto personaggi famosi del piccolo schermo.

Giucas Casella vincitore Grande fratello vip? Ecco perché/ Il web lo vuole all'isola dei famosi 2022

Giucas Casella e i flirt con Patrizia De Blanck e Tina Cipollari

Nel corso dei mesi trascorsi nella Casa Giucas ha ricevuto la visita di Patrizia De Blanck, anche lei in passato concorrente del reality. Questa volta, però, la Contessa si è presentata per dire la sua in merito al flirt di cui ha parlato l’illusionista, che i due avrebbero avuto in passato. La versione della donna è però piuttosto diversa: “La nostra è un’amicizia, perché sei andato a raccontare che abbiamo avuto una love story? Quando dici le cose, dille in maniera un po’ più… Non abbiamo mai fatto, non ci siamo baciati.. – poi sbotta – Ma dici cazz*te! A meno che non mi hai ipnotizzato, tu dici una serie di stronz*te, fai pace col cervello perché sei rincogli*nito!”.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne/ "Charlize Theron e..."

Un altro nome di cui lui ha parlato in questi mesi è quello di Tina Cipollari, che in passato è stata una sua compagna di avventura nel programma “Il ristorante”. “Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti” – sono state le parole che lui ha rivolto a Patrizia. Una volta tirata in ballo, l’opinionista di “Uomini e donne“ non ha esitato a dire la sua: “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”.

Insomma, il mistero continua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA