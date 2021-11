Patrizia De Blanck vs Carmello Abbate “Questo è un cretino”/ “Non sono rin*oglionita”

Duro scontro andato in onda ieri sera in diretta tv durante la trasmissione di Rete 4, Zona Bianca. Si parla del caso di Ercolano, e del camionista che ha ucciso due ragazzi scambiandoli per ladri, e a riguardo è stata invitata Patrizia De Blanck, noto personaggio televisivo che si è detta pro-armi per legittima difesa. Ha infatti spiegato e mostrato di avere in casa una pistola e di essere quindi pronta in caso di intrusione nella propria abitazione.

Abba, choc al concerto tributo: 2 morti/ 80enne cade da balaustra e uccide spettatore

La pensa però diversamente il giornalista Carmelo Abbate, presente in studio, che commenta: “Lei a coscienza, perchè lei la sbandiera la pistola, ognuno mostra i gioielli di famiglia che vuole, lei ha questi gioielli di famiglia… mi faccia dire una cosa signora cara. lei ha presente, specialmente perchè ha avvisato il ladro di essere armata: nel caso in cui il ladro dovesse arrivare a casa sua stia pur certo che arriverà molto più armato di lei e molto più organizzato di lei a gestire una situazione di pericolo”.

Celentano vs Bianca Berlinguer/ "Hai brutalmente cancellato l'immagine di Paragone"

PATRIZIA DE BLANCK VS CARMELLO ABBATE: SCONTRO IN DIRETTA TV PER LA PISTOLA

La De Blanck ha replicato: “Ma che ne sai?”, quindi di nuovo Abbate: “Glielo dico io cara signora perchè io a differenza sua, piuttosto che prendere un aggeggio e sbandierarlo in televisione, studio”, di nuovo la contessa: “Ma che cavolo ne sai? Ma stai zitto, lui sa, che sa? Io a maggio – ha continuato – sono stata al poligono perchè ogni 5 anni ti fanno la visita, non è che il rinco*lionito piglia la pistola e via. Ho fatto la visita, hanno visto che ci vedo e ci sento e che non sono una rinco*lionita”.

Kristen Stewart sposerà la fidanzata Dylan Meyer/ Matrimonio dopo due anni di amore

Poi ancora Abbate: “Io sono tranquillo! Si vede che è molto cosciente da come tiene la pistola in giro per casa”. A quel punto la De Blanck non ci ha visto più: “La pistola l’ho fatta vedere perchè mi hanno chiesta di farlo vedere, mica son scema, la tengo ben nascosta, mi fa passare per una cretina, una scema, ma oh! Ma che stai dicendo? Quello è un cretino, è un cretino questo qua”. Poi il giornalista ha chiuso la diatriba dicendo: “Dalla sua reazione molto composta mi sento molto tranquillo a sapere che lei ha una pistola”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA