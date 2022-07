Patrizia e Martina, mamma e figlia a Chi vuole sposare mia mamma?/ Arriva la scelta: “Spero che…”

Patrizia e Martina sono mamma e figlia protagoniste a Chi vuole sposare mia mamma?

Torna l’appuntamento con Chi vuole sposare mia mamma?, il format di TV8 condotto da Caterina Balivo che mette in gioco una madre e il suo figlio/figlia alla ricerca dell’amore. La coppia protagonista della scorsa puntata, che torna anche questa sera per la scelta finale, è quella di Patrizia e sua figlia Martina. Lei ha 49 anni e viene dalla provincia di Salerno; sua figlia invece ne ha 19 ma, nonostante la giovane età, si è dimostrata attenta e pronta ad aiutare e supportare sua madre in questo percorso.

Durante la presentazione, Patrizia ha rivelato di cercare un uomo che la faccia innamorare, cosa molto complicata a causa della brutta delusione avuta dall’ex marito. “Il mio uomo ideale mi deve far sapere sorridere, stuzzicare e appassionare. Spero di essere fortunata. In passato ho sofferto tanto, voglio metterci una pietra”, ha raccontato la donna alle telecamere.

Patrizia e Martina verso la scelta finale

A descrivere Patrizia ci ha poi pensato sua figlia Martina, che l’ha così raccontata: “Mamma è un persona molto esuberante, dolce. Per lei ci vedo bene un uomo divertente, passionale, molto giovanile che se vogliamo andare a ballare ci possiamo andare tutti e tre”. A corteggiarla sono arrivati, come sempre, sei uomini: Davide, napoletano 42enne; Andrea, 53enne di Firenze; Claudio, 60enne di Sestriere; Simone, 41enne proveniente da Roma e proprietario di una palestra; il 59enne Roberto e Christian, 38enne di Vicenza. Nel corso della puntata Patrizia ha eliminato prima Claudio, poi Christian. Questa sera arriveranno per lei due nuovi corteggiatori che si aggiungeranno ai quattro rimasti in gara. Alla fine della puntata la donna, con l’aiuto della figlia, sceglierà tra loro l’uomo con il quale vuole iniziare una storia d’amore.

