Patrizia Mirigliani boccia la coppia Nicola Pisu e Miriana Trevisan?/ Un aereo apre la polemica…

Nicola Pisu continua a corteggiare Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di essersi innamorato di Miriana la quale, tuttavia, si è allontanata non sentendosi pronta ad avere una storia e, soprattutto, vedendo la differenza d’età come un ostacolo troppo grande da superare. Nicola, però, non si arrende e sta continuano a corteggiare Miriana per dimostrarle di essere maturo abbastanza per avere una storia con lei. Dopo i dubbi, anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 tifano per la coppia, ma cosa pensa mamma Patrizia Mirigliani?

Nicola Pisu si dichiara innamorato di Miriana Trevisan/ Sulla coppia l’ombra di Andrea Casalino...

Patrizia Mirigliani è già entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa a Nicola e dimostrargli quanto sia orgogliosa di lui. Tuttavia, negli scorsi giorni, ha inviato un messaggio aereo per ribadire il suo sostegno a Nicola. C’è, forse, un messaggio per Nicola?

Patrizia Mirigliani manda un messaggio al figlio Nicola Pisu? L’aereo sospetto…

“Nichi sei il mio cuore, ti voglio bene. Mamma“. E’ questo il messaggio aereo che mamma Patrizia Mirigliani ha deciso di inviare al figlio Nicola Pisu che ha ritrovato in quel messaggio l’energia di cui aveva bisogno per continuare il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati?/ Video, coccole sotto le coperte ma…

Alfonso Signorini, tuttavia, nella striscia del daytime del 18 ottobre, ha lasciato intendere come dietro quel messaggio aereo ci potrebbe essere una posizione della Mirigliani in merito all’eventuale storia tra Nicola e Miriana Trevisan. La mamma di Nicola Pisu sarà contraria alla storia con Miriana Trevisan come ha ipotizzato Signorini? Nel corso della nuova puntata arriverà la verità.

LEGGI ANCHE:

"Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu"/ Andrea Casalino:"Lei vuole me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA