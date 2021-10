Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati?/ Video, coccole sotto le coperte ma…

Nella Casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente scoppiato l’amore o c’è ancora bisogno di tempo per riflettere su un sentimento così importante? Per Nicola Pisu non ci sarebbero più dubbi: quello provato per Miriana Trevisan sarebbe un sentimento forte. Ma cosa prova l’ex ragazza di Non è la Rai? E’ tempo di domande, ma c’è anche bisogno di tenerezza nella spiatissima dimora di Cinecittà e proprio in queste ultime ore Nicola e Miriana si sono lasciati andare a nuovi momenti di intimità, al punto che potrebbe finalmente esserci stato il tanto atteso bacio tra i due.

In realtà Miriana e Nicola hanno già avuto modo di sfiorare le labbra l’uno dell’altra ma finora si è trattato solo di un bacio a stampo che per la Trevisan non avrebbe avuto un grande significato. Per questa ragione alla domanda diretta di Katia Ricciarelli se ci fosse stato un bacio con Nicola, la donna aveva risposto di no facendo andare poi su tutte le furie la cantante lirica. Adesso, forse, qualcosa però sarebbe accaduto.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: lei sempre più frenata?

Complice la camera da letto e le calde coperte, Nicola Pisu e Miriana Trevisan nelle passate ore si sarebbero lasciati andare ad un momento di tenerezza e secondo quanto emerso da un video che circola sui social, finalmente ci sarebbe stato il tanto agognato bacio. Sarà davvero così? I commenti sono discordanti e c’è chi continua a sostenere che i due non siano andati oltre al classico “bacio a stampo”, tuttavia la coppia si sarebbe comunque scambiata delle tenerezze sotto le coperte prima del nuovo freno a mano tirato dalla Trevisan.

La showgirl non ha mai nascosto i suoi dubbi rispetto a quello che sta accadendo nella Casa. A spaventarla non sarebbe solo la differenza di età ma anche e soprattutto le tante responsabilità e la presenza del figlio dal quale vorrebbe la sua “approvazione” prima di andare avanti. Nel passato di Miriana, infatti, ci sarebbe una grande delusione amorosa e questa volta vorrebbe difendere se stessa ed il bambino avuto dall’ex marito Pago da eventuali nuovi dolori. Pisu, dal canto suo, è sempre più convinto di ciò che prova. Riuscirà a trasmetterle la tranquillità necessaria a farla sciogliere? “Fuori da qui, forse…”, è lo spiraglio lasciato dalla donna.

#gfvip Miriana e Nicola si sono baciati sotto le coperte? pic.twitter.com/w7SII0WvTd — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 17, 2021





