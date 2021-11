Patrizia Mirigliani difende Nicola Pisu dopo frase choc/ “Importante il viaggio non la meta, hai già vinto”

Patrizia Mirigliani ha postato su Instagram un video corredato da una didascalia per sostenere il figlio Nicola Pisu. La madre di Nicola ha scritto: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”. Nel video si sente Nicola chiedere alla madre: “Mamma dai dammi dei consigli”. Patrizia risponde: “Il mio consiglio è che tu rimanga dentro la casa il più a lungo possibile”. Nicola guarda sconcertato la madre e i due scoppiano a ridere. Il video è stato girato prima dell’ingresso di Nicola nella casa del Grande Fratello Vip e lascia intravedere una ritrovata armonia tra madre e figlio.

La donna si è rivolta al figlio all’indomani di un episodio di cui non è stata fatta esplicita menzione, ma che comunque appare come un incoraggiamento a proseguire il suo percorso, nonostante tutto. Dopo la puntata di ieri sera, Nicola Pisu si era sfogato con i suoi compagni: “Miriana Trevisan lo sapeva fin da prima. Ha sempre tergiversato. Mi dispiace per averle detto quelle cose. La mia frase era intesa come: io ti ho sempre trattato bene”.

Patrizia Mirigliani ha provato a buttare acqua sulla frase infelice pronunciata dal figlio nei confronti di Miriana Trevisan. In molti hanno però concordato con le sue parole asserendo che Nicola potrebbe iniziare la sua avventura al Gf Vip solo con l’uscita della Trevisan. Oggi però anche Federica Panicucci ha commentato il grave episodio dicendo: “Bisogna essere responsabili di ciò che si dice. Nonostante la giovane età ognuno deve essere responsabile di ciò che dice… Soprattutto quando hai le telecamere accese 24 ore su 24 addosso a te”. Un brutto passo falso per Nicola Pisu che ha ricevuto ieri sera il pieno di nomination facendo innervosire gli altri inquilini.

Nelle scorse ore Miriana Trevisan si è confrontata con gli altri ed è apparsa ancora scottata dalle parole di Nicola: “Sono due giorni che lui fa così con me e che io gli avevo solo detto ci vediamo dopo fuori”. La situazione tra l’ormai ex coppia è ormai arrivata ad un punto di non ritorno e né uno né l’altro sembra intenzionato a chiarire e a riconciliarsi.





