Patrizia Mirigliani: ”Mio figlio Nicola Pisu sta bene”/ “Lo denunciai per salvarlo”

Patrizia Mirigliani, imprenditrice, personaggio tv e figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Avevo 8 anni – le prime parole di Patrizia Mirigliani commentando un’immagine della stessa da bimba – già partecipavo a Miss Italia, ero la mascotte. Guardavo con attenzione a Salsomaggiore queste donne meravigliose che sfilavano, come delle principesse, ero incantata da quel mondo”. Sulla sua famosa scalinata a Miss Italia in cui indossò dei jeans strappati: “Ero andata a comprare con mia mamma un bellissimo vestito – ha raccontato Patrizia Mirigliani – mio padre era in smoking, io era la prima volta che dovevo scendere la scalinata, mi ero comprata il vestito, ma poco prima di scendere mi dissi che volevo rappresentare la rottura e il cambiamento, quindi scesi con i jeans strappati. Mia mamma è rimasta sorpresa e dietro di noi c’era Chiambretti e si è fatto delle risate pazzesche. cC’era anche Sofia Loren che quando mi sono seduta vicino a lei mi ha detto ‘Lasciamo perdere'”.

Nicola Pisu, dopo il GF Vip ha detto addio alla tossicodipendenza/ "Con Miriana..."

Sul passaggio del testimone da papà Enzo alla figlia Patrizia: “Non me lo aspettavo, mio padre sembrava una persona eterna, era talmente giovane che questo passaggio di consegne mi ha colpita, ho cominciato a piangere, pensavo alle responsabilità. Mio padre mi disse che dovevo essere sufficientemente forte per fare questo lavoro, all’epoca non l’avevo capito, oggi si perchè devo lottare ogni giorno contro le ipocrisie ed è una cosa bruttissima”. Sul rapporto con le Miss, Patrizia Mirigliani ha spiegato: “Una volta erano tutte sorelle poi son diventate figlie, con loro è un rapporto speciale. Francesca Chillemi è stata la prima Miss della mia gestione, ho cominciato alla grande portando nel cinema e nelle fiction le ragazze del concorso. C’erano stati degli anni in cui le ragazze pensavano più alla moda, il cinema era un po’ decaduto, oggi le ragazze ispirano al cinema e a fare le criminologhe”.

Nicola Pisu, "Sto imparando a fare l'elettricista"/ Cambio vita per l'ex GF VIP...

PATRIZIA MIRIGLIANI, IL FIGLIO NICOLA PISU E L’APPELLO PER TROVARE UN COMPAGNO

Sul suo rapporto, in passato drammatico, con il figlio Nicola Pisu: “Una tragedia vissuta da quando Nicola aveva 18 anni, oggi ne ha 33 anni. Non avevo la forza neanche di parlarne, è stata una cosa devastante dover denunciare mio figlio per salvarlo. Aveva avuto problemi con la droga per via di un forte bullismo alle superiori e dell’assenza del padre. I padri sono molto importanti per la crescita dei figli, vi prego stategli vicini, noi mamme ce la facciamo fino ad un certo punto. Noi mamme siamo quelle che compensano la severità del padre, ed essere severe e materne è difficilissimo”.

Nicola Pisu dal GV VIP a operaio/ Il web lo acclama: "Ammirevole"

“Oggi Nicola Pisu – ha proseguito Patrizia Mirigliani – sorride, non ha più paura di essere giudicato e questo è molto importante, ma dico sempre ai genitori di non mettere la testa sotto la sabbia, guardate la verità, i vostri figli, e fate il possibile per salvarli. La mia è una guerra che continuerà, dalle dipendenze è difficile uscirne”. In conclusione Patrizia Mirigliani ha rivolto un simpatico appello per trovare un compagno: “Sono una donna dolcissima, simpatica e ironica, cercasi uomo disposto ad essere un compagno di vita e che non mi chieda di stare in giuria a Miss Italia”











© RIPRODUZIONE RISERVATA