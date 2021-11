Patrizia Mirigliani/ “Nicola Pisu non può fidanzarsi con Miss Italia, sono le regole”

Nicola Pisu non può avere alcuna fidanzata che partecipi a Miss Italia. A svelarlo è stata la mamma Patrizia Mirigliani, storica organizzatrice dell’evento che incorona la ragazza più bella della nostra penisola. Attraverso una diretta su Instagram la madre del concorrente del Grande Fratello Vip, che nella casa più spiata d’Italia si è fatto notare in particolare per la sua relazione turbolenta con Miriana Trevisan, conclusasi non nel migliore dei modi, ha spiegato: “Nicola non si può fidanzare con le Miss in carica e neanche con quelle che partecipano all’edizione – le parole di Patrizia Mirigliani – queste sono le regole del concorso che Nicola purtroppo ha dovuto accettare”. Niente ex Miss Italia quindi, e nemmeno future miss, così stabilito dal “contratto” che Nicola Pisu ha dovuto appunto sottoscrivere.

Di conseguenza, anche se ora il bel 32enne originario del Trentino è tornato “sul mercato”, dovrà stare attento alla donna con cui volesse intraprendere una relazione sentimentale, sia mai che sul suo curriculum vi sia finita anche la corona di più bella della penisola. Durante la diretta Instagram Patrizia Mirigliani ha parlato anche di Manila Nazzaro, che la mamma di Nicola Pisu conosce molto bene avendo appunto vinto in passato proprio Miss Italia, e che nella casa del Grande Fratello Vip è stata una di quelle che si è schierata contro il figlio: “Manila è una Miss del concorso e le vogliamo tutti bene – ha detto sempre via social, come si legge su Biccy.it – sicuramente dispiace, a me e a Nicola per l’atteggiamento un po’ duro che ha avuto nei confronti di Nicola”.

PATRIZIA MIRIGLIANI, NICOLA PISU, LE MISS E MIRIANA TREVISAN

Nicola Pisu tiene molto alla madre, e durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, i pareri del suo genitore non si sono fatti lesinare, come quando, in occasione della frase infelice verso Miriana Trevisan durante le nomination (“Ti meriti uno che ti tratta male”), era intervenuta dicendo: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla – aveva scritto Patrizia sui social – Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”.

