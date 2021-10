Patrizia Mirigliani “Miriana Trevisan? Non faccio la suocera”/ “Mio figlio Nicola…”

Patrizia Mirigliani, dopo il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con Miriana Trevisan e il figlio Nicola Pisu, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 ottobre, rifiutando ribadendo di non essere affatto una “mamma invadente” e di non aver mai voluto giudicare il feeling tra Nicola e Miriana nato nella casa di Cinecittà.

“Giudizi non ne ho perchè è un gioco e perchè la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui. Quando la strada non era quella giusta gliel’ho detto, ma non ho mai imposto nulla. Adesso, però, siamo passati dal ‘mamma mi hai salvato la vita’ a un pettegolezzo che ha ridotto il valore di quella che è stata la nostra storia di dolore“, spiega la Mirigliani che sta seguendo tutto il percorso di Nicola all’interno del reality.

Patrizia Mirigliani, nessun giudizio su Miriana Trevisan

Patrizia Mirigliani non ha alcuna intenzione d’intromettersi nella storia tra Nicola e Miriana Trevisan. “Nicola è un puro, ha una personalità che sta piacendo molto e quando si è avvicinato a Miriana ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare liberi i figli di fare le loro scelte perchè una madre non può parare il colpo du tutto. Non mi metto a fare la suocera, non conosco Miriana e non la posso giudicare da un televisore“, aggiunge ancora la madre di Nicola.

La Mirigliani ha anche parlato del rapporto con Soleil Sorge di cui sembrava essersi infatuato all’inizio della permanenza nella casa di Cinecittà. “Con Soleil c’è un bel rapporto perchè lei ha avuto un rapporto con un ragazzo che ha avuto problemi legati alla droga ed è morto. Ecco perchè, anche se viene descritta come cattiva, in realtà è trasparente. Ha capito il dramma che ha vissuto Nicola e si è dimostrata molto sensibile“, conclude.

