Grande Fratello Vip 2021/ Soleil Sorge contro Aldo Montano: è guerra?

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 27 ottobre

Aldo Montano e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto d’incontro. Il campione olimpico non ha mai nascosto di non avere molta simpatia per Soleil Sorge. Aldo, infatti, l’ha nominata più volte sia durante in confessionale che durante le nomination palesi. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, tuttavia, Aldo non ha potuto nominare Soleil che, avendo vinto la sfida al televoto con Carmen Russo e Ainett Stephens, è stata eletta la preferita del pubblico guadagnando, così, l’immunità.

Nicola Pisu sbotta con Miriana Trevisan/ "Io eccessivo? Non ho 12 anni!" Sui social…

Soleil Sorge, così, commentando le nomination, si è lasciata andare ad una dichiarazione nei confronti di Aldo con cui ha espresso, a sua volta, non molta simpatia nei suoi confronti. “Aldo Montano era un po’ in difficoltà perchè gli hanno tolto la sua nominata preferita. Chi? Ma ovviamente io. Stasera non mi ha potuta nominare, che strano deve essere stato per lui. Dico questo perché quando ha potuto mi ha sempre nominata. Non c’è nulla di male, era soltanto una constatazione. Sì, è vero che non abbiamo legato molto e non parliamo tanto questo certamente”.

Miriana Trevisan: "Non riesco a baciare Nicola Pisu"/ Per lei il flirt è solo un gioco al GF VIP?

Grande Fratello Vip 2021: Gianmaria Antinolfi rischia?

Gli uomini, nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2021, hanno dormito sonni tranquilli. In nomination, infatti, sono finite sempre donne. Dalla prossima puntata, però, gli uomini potrebbero tornare ad essere nominabili e, tra tutti, Gianmaria Antinolfi potrebbe essere quello che rischia di più. In casa, infatti, gli altri concorrenti continuano a considerarlo incoerente. A pensarla così è soprattutto Davide mentre Miriana Trevisan difende l’imprenditore napoletano.

“Non vedo Gianmaria una persona incoerente quando ti dice: io sono innamorato dell’amore” spiega Miriana. Davide ribadisce di considerarlo un bravo ragazzo, ma di aver visto la sua incoerenza in casa. Anche Alex Belli ha spesso espresso dubbi sull’atteggiamento di Gianmaria: quest’ultimo, dunque, finirà presto in nomination?

Grande Fratello Vip 2021, Pagelle13a puntata/ Un provvedimento colpisce la Casa





© RIPRODUZIONE RISERVATA