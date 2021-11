Patrizia Pellegrino accusa Alex Belli “Perché mi tratti così?”/ “Mi ha detto ciao cara, vai vai…”

Patrizia Pellegrino continua a non sopportare Alex Belli. Dopo aver raggiunto Sophie Codegoni, Clarissa e Jessica Selassiè nella camera arancione, Patrizia si è sfogata con loro raccontando una scena che le è successa di mattina in cucina e che le ha fatto storcere il naso su Alex Belli. Avendo trovato piatti sporchi e rimasugli di pasta della spaghettata di ieri notte nel lavandino, Patrizia si è trovata costretta a ripulire tutto per potersi preparare la colazione; non appena ha visto Jessica arrivare in cucina, le ha chiesto come mai Alex non avesse sistemato invece di lasciare tutto in disordine, andando a discapito degli altri VIP che l’indomani avrebbero ritrovato l’intero caos.

Alex Belli/ Dopo il massaggio hot affronta Delia Duran: come si difenderà? (GF Vip)

Jessica conferma anche davanti alle compagne di aver detto che Alex difficilmente lava i piatti, quindi era quasi scontato che avrebbero dovuto pensarci i primi VIP svegli alla mattina. Patrizia racconta: “Io mi sono svegliata per fare colazione e per sistemare le mie cose. Invece, ho trovato pentole sporche, piatti sporchi, spaghetti buttati nel lavandino che mi è venuta la nausea solo a guardarli. A quel punto, ho deciso di lavare tutto e mi sono ricordata che la spaghettata l’aveva fatta Alex”. Clarissa di rimando le dice: “Lui non lo fa mai a meno che non sia costretto dalla situazione”. Patrizia sentenzia: “Alex è simpaticissimo, è uno showman eccezionale, è un bel ragazzo ma deve capire che quando si sta in gruppo vanno rispettate le regole”.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge "Farò di tutto per renderti felice"/ Delia Duran 'tradita' al GF VIP?

Patrizia Pellegrino rimprovera Alex Belli: “Sono andata da lui e gli ho detto se…”

Patrizia Pellegrino ha rimproverato Alex Belli. Patrizia ha proseguito la conversazione con le inquiline dicendo: “Sono andata da Alex e gli ho detto se la prossima volta che fa gli spaghetti può mettere a posto le cose. Sapete cosa mi ha risposto?”. Sophie, Clarissa e Jessica sono curiose. Patrizia prosegue: “Mi ha detto ciao cara, vai vai. Io ci sono rimasta e gli ho detto “perché mi tratti così?. Gli ho fatto notare che mi poteva rispondere gentilmente. Lui poi mi ha dato ragione dicendo che lo farà”. Patrizia ha confidato di esserci rimasta male e poi ha svelato anche un retroscena curioso. Patrizia ha detto che Alex avrebbe detto qualcosa poi all’orecchio di Manuel Bortuzzo: “Non capisco perché non l’abbia detta a voce alta”.

Alex Belli, massaggio hot a Soleil Sorge/ Atmosfera bollente al Gf Vip, il web...

Sophie Codegoni le ha spiegato che nella casa alcune persone non sono rispettose e che non sparecchiano il proprio piatto. Patrizia Pellegrino rincara la dose e dice che non è affatto corretto e che non avrebbero dovuto accettare questo atteggiamento. Già dal suo ingresso nella casa, Patrizia Pellegrino non aveva speso però delle belle parole nei confronti di Alex Belli, segno che sia entrata prevenuta nei suoi confronti. La guerra tra loro continua e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA