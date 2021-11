Patrizia Pellegrino fa infuriare Alex e Soleil/ “È partita con il piede sbagliato!”

Patrizia Pellegrino fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e porta scompiglio. Nella clip di presentazione, Patrizia ha criticato Alex Belli e Soleil Sorge. La conduttrice ha definito Soleil presuntuosa e Alex Belli manipolatore: “Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi”. Soleil Sorge ha riferito ad Alex Belli quello che ha sentito così l’attore ha deciso di affrontare la Pellegrino che però si è rimangiata subito tutto: “Io contro te e Soleil? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita. Magari ho detto che lei sta cercando di ammaliarti con il suo fascino e tu ti sei lasciato ammaliare un po’. Soltanto questo, non ho detto nulla di più. La sensazione esterna era di uno che era ammaliato dalla bella ragazza”.

Patrizia Pellegrino ha poi aggiunto di fidarsi di Alex Belli: “Mi fido che mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti”. Alex Belli si è confrontato con Soleil e le ha detto di stare in guardia: “Questa avrà pensato di schierarsi contro di noi per farsi due confronti e avere un po’ di visibilità. Direi che è partita con il piede sbagliato”.

Patrizia Pellegrino a notte fonda si è poi confrontata con Soleil Sorge. L’influencer è rimasta male per le sue parole e le ha detto che sta dimostrando di avere dei pregiudizi senza conoscerla: “Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera”.

Patrizia Pellegrino ha però cambiato atteggiamento nei confronti di Soleil proponendole un ruolo nel suo nuovo spettacolo: “No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare. Anzi da casa ti guardavo e pensavo ‘quanto è bella, chissà com’è dal vivo, sarebbe perfetta per recitare a teatro insieme a me’. Sai che ti vedrei bene nel mio nuovo spettacolo?”. Patrizia Pellegrino ci darà grandi soddisfazioni.





