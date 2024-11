Chi è Giampaolo Embrione, compagno di Patrizia Pellegrino? L’attrice è oggi fidanzata con un altro uomo dopo i due matrimoni finiti con Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini. Il nuovo fidanzato è un manager assicurativo tra i più famosi in Italia ed è originario di Castellamare di Stabia. Dopo i due matrimoni finiti male, è riuscito a riconquistare il cuore della bellissima Patrizia Pellegrino che oggi pare essere più felice che mai.

Ma chi è il nuovo compagno di Patrizia Pellegrino? L’uomo ha 53 anni e oltre alla brillante carriera alle spalle ha anche due figli avuti dall’ex fidanzata. Nato nel 1968 ha sei anni in meno dell’attrice. Quest’ultima, dopo tanto tempo, pare aver ritrovato la sua serenità. Oggi entrambi vivono insieme a Ponte Milvio, famosa zona di Roma, ma come si sono conosciuti? E come è sbocciata questa splendida storia d’amore? Al contrario di quanto si possa pensare, si conoscono da quando erano piccolissimi, essendo stati amici d’infanzia. Nel tempo ognuno ha fatto la sua vita, ma una volta incontrati di nuovo, è scoppiato l’amore.

Patrizia Pellegrino ha sempre descritto Giampaolo Embrione come un uomo dolcissimo che non le fa mancare niente. Oltretutto, cosa non scontata, lo stima come padre, dato che come abbiamo accennato lui ha due figli dalla precedente relazione. Patrizia Pellegrino ha anche ammesso di non voler fare progetti e soprattutto, di non voler pensare al matrimonio, dato che quando in passato si è impegnata rispondendo con il fatidico “sì”, tutto è finito nel modo più amaro. Non tutti sanno che dopo la fine della relazione con l’ex marito Stefano Todini, Patrizia Pellegrino è caduta in depressione e ha dovuto lottare per ritrovare la felicità.

Perchè è finita tra Patrizia Pellegrino e Stefano Todini? Purtroppo la rottura è avvenuta nel peggiore dei modi, con un tradimento da parte di lui. Una delusione e un colpo grosso per Patrizia Pellegrino, che non si aspettava di venire sostituita da un’altra donna più giovane di lei. “Mi ha fatto molto male“, ha dichiarato l’attrice, che oggi ha finalmente ritrovato la serenità con il manager Giampaolo Embrione, un uomo che a differenza degli altri la rispetta e la fa sentire la donna più importante della sua vita.