Patrizia Pellegrino choc: “Cacciata dalla tournée dopo la perdita di mio figlio”/ Caterina Balivo in lacrime

Patrizia Pellegrino, rivelazione choc a La volta buona: “Non mi hanno ripresa dopo la morte di mio figlio”

Caterina Balivo ha avuto moltissimi ospiti nella puntata di oggi de La volta buona, giovedì 11 gennaio 2024, e tra di loro sul finire di trasmissione ha avuto un’intensa chiacchierata con Patrizia Pellegrino che ha parlato della sua malattia, un tumore al rene sinistro dal quale per fortuna è riuscita ad uscirne. Nella sua vita, però, non sono mancate tragedie e disgrazie come la perdita di un figlio appena nato. Ed a tal proposito la conduttrice ha rivelato come al terribile dolore si è aggiunto altro dolore: la cacciata dalla tournée teatrale con Garineri. Essendo incinta la Pellegrino era stata sostituita ma dopo la perdita del figlio, anche per riprendersi, avrebbe voluto ritornare al lavoro ma ciò non è stato possibile.

Patrizia Pellegrino a La volta buona ha confessato: “Mi è stato detto che non sarei stata ripresa perché avevano scelto di continuare con la mia sostituita… Mi è sembrata essere la cattiveria più grande del Mondo…” Caterina Balivo, sconvolta, prima ha definito come inaccettabile tutto ciò e poi ha aggiunto come all’epoca vi era un’altra mentalità ed altri mezzi: “Oggi con i social avresti potuto denunciare questa cosa. Tornare al lavoro sarebbe stato terapeutico.” E non è tutto perché Patrizia Pellegrino su Garinei ha fatto una rivelazione spiazzante e gravissima dalla quale la stessa Caterina Balivo si è dissociata.

Patrizia Pellegrino denuncia pesante su Garinei a La volta buona: Caterina Balivo si dissocia

Caterina Balivo è scoppiata a piangere sentendo la confessione di Patrizia Pellegrino a La volta buona sulla perdita del figlio e soprattutto sulla perdita del lavoro in maniera così meschina e cattiva. In quel momento lavorare a Patrizia Pellegrino avrebbe fatto molto bene. Ma non è finita qui perché l’attrice ha rivelato ospite oggi a La volta buona: “Ricordati però che Garinei non ha fatto partorire la maggior parte delle grandi donne dello spettacolo al Sistina…Lui voleva fedeltà totale…”

Caterina Balivo, sconvolta e indignata, si è limitata ad affermare che tutto ciò oggi sarebbe inaccettabile ma poi dalla pesantissima accusa mossa da Patrizia Pellegrino a Garinei si è dovuta dissociare: “Questo lo stai dicendo tu Patrizia. E’ una cosa brutta che stai dicendo Patrizia…” mentre Patrizia Pellegrino ha rincarato: “Molte attrici non sono diventate mamme pur di lavorare a Teatro 6 – 7 mesi. Non avrebbero potuto interrompere tournée sempre piene che duravano parecchio tempo, erano piuttosto lunghe.”











