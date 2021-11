Patrizia Pellegrino e Maria Monsè concorrenti Grande Fratello Vip/ Oggi l’ingresso…

Svelate le due nuove concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Lo aveva annunciato nella puntata scorsa del Grande Fratello Vip lo stesso Alfonso Signorini, confermando i gossip delle ultime settimane, e da questa sera diventa realtà. Nella spiatissima Casa di Cinecittà si apprestano ad entrare due nuovi concorrenti. Si parte con un piccolo cast tutto al femminile rappresentato da Patrizia Pellegrino e Maria Monsè pronte a calarsi da oggi nei panni delle Vippone ufficiali di questa sesta edizione del reality.

I loro nomi erano già emersi nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata la confermata da parte di Federica Panicucci, che ha lanciato l’anticipazione in merito alla puntata di stasera, annunciando i loro ingressi: “Mentre nella Casa del Grande Fratello ancora stanno dormendo, voglio darvi un’anticipazione che riguarda la puntata di questa sera, perché nella Casa ci saranno due nuove entrate: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè”. Lo ha svelato la conduttrice durante la puntata odierna di Mattino Cinque.

Patrizia Pellegrino e Maria Monsè pronte ad entrare nella Casa del GF Vip

I nomi di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè come concorrenti del Grande Fratello Vip non sono una novità assoluta, come confermato dalla stessa Jo Squillo, ex gieffina ed ospite del programma mattutino di Canale 5, che ha commentato: “Si vociferava…”, acclamando però la scelta degli autori di aver puntato su due donne.

Patrizia Pellegrino, nata a Torre Annunziata, ha 59 anni e dopo l’Isola dei Famosi del 2004 si appresta a partecipare al suo secondo reality. L’attrice campana ha alle spalle varie esperienze come attrice e conduttrice. E’ mamma di tre figli, Tommaso e Arianna avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori e Gregory, adottato in Russia. Nel 2005 si era sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata otto anni dopo. Con lei entrerà nella spiatissima Casa del GF Vip anche Maria Monsè, attrice ed opinionista televisiva, classe 1974. Tre anni fa era stata già protagonista del medesimo reality, nell’edizione condotta da Ilary Blasi ed eliminata dopo 43 giorni di permanenza, come andrà questa volta? Sposata con l’imprenditore Salvatore Paravia, ha una figlia, Perla Maria, diventata celebre per le sue ospitate nei salotti di Barbara d’Urso.

