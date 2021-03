Patrizia Reggiani vs Lady Gaga/ L’avvocato: “Si aspettava di conoscerla ma…”

Sono iniziate le riprese a Milano del film “House of Gucci”, la nuova pellicola diretta dal regista Ridley Scott, che racconta le vicende di Patrizia Reggiani, condannata per essere stata la mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci. Lady Gucci si è detta però delusa e amareggiata per quanto sta avvenendo in questi giorni nel capoluogo lombardo: “La signora Reggiani – ha raccontato il suo avvocato, Daniele Pizzi, ai microfoni di Telelombardia – è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set”.

E ancora: “La signora Reggiani è molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady Gaga hanno invaso Milano. Via Palestro, la Statale e ora anche Montenapoleone. E lei non ne sa nulla, non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione”.

PATRIZIA REGGIANI VS LADY GAGA: LE LOCATION DEL FILM “HOUSE OF GUCCI”

Evidentemente, quindi, Patrizia Reggiani si aspettava un coinvolgimento maggiore in “House of Gucci”, tenendo conto che, volente o nolente, è lei la protagonista della pellicola, ma la produzione non ha ritenuto, almeno per il momento, dare vita ad alcun contatto. Vedremo se con il passare delle riprese qualcosa accadrà, fatto sta che le foto di Lady Gaga e Adam Driver ieri a Milano hanno fatto il giro del web, suscitando grande interesse. La produzione ha iniziato a girare lo scorso mese, in quel di Roma, per poi dare vita anche ad alcune scene ad alta quota in Valle d’Aosta. Previste poi delle tappe anche nel cuore della Toscana, a Firenze, e anche sul lago di Como, tutti luoghi magici della nostra splendida penisola. Nel cast, oltre a Lady Gaga e Adam Driver, troviamo attori superlativi, a cominciare da Al Pacino, che interpreta Aldo Gucci, passando per Jared Leto (Paolo Gucci), quindi Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), e Camille Cottin, che interpreta invece Paola Franchi. Il film uscirà nelle sale il 24 novembre di quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA