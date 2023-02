Patrizia Rossetti: “Dopo il GF Vip voglio andare all’Isola dei Famosi”/ “I miei ex? Da Danny Quinn a…”

Patrizia Rossetti: “Dopo il Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe partecipare all’Isola, non come concorrente ma…”

Al Grande Fratello Vip 7 una delle protagoniste indiscusse è stata senza dubbio Patrizia Rossetti. Uscita per sua volontà a causa di alcuni problemi di salute, la donna si è voluta raccontare con una lunga intervista per il settimanale Chi dove, oltre alla sua storia lavorativa, ha messo luce anche su tutti i suoi ex amori. Quella al GF Vip, per la Rossetti, non è stata certo la prima esperienza in TV, la donna, regina delle televendite, vanta infatti una carriera di oltre 40 anni, che ha visto la massima popolarità a metà anni 90 e “lo spegnimento delle luci” con il nuovo millennio. Proprio di questo ha voluto parlare nell’intervista…

“Fa parte della vita, della carriera, dei cicli professionali succede e bisogna prenderla bene perché non finisce il mondo. All’inizio ci sono rimasta male, mi sono fatta un esame di coscienza, volevo capire dove avevo sbagliato, ma non c’erano sbagli. Alla fine, ho apprezzato la mia vita più semplice. Le sfortune alla fine sono sfide”, ha affermato. Oggi Patrizia ha un nuovo sogno televisivo, partecipare all’Isola dei Famosi come inviata speciale: “Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima”, chissà se il suo sogno si avvererà.

Dopo Il Grande Fratello Vip 7 Patrizia Rossetti esce allo scoperto e racconta tutti gli ex amori della sua vita: “Mi volevano diversa…”

L’intervista per il settimanale Chi, è stata anche occasione per Patrizia Rossetti di svelare tutti suoi ex amori e trascorsi con gli uomini: “Forse ho sempre cercato di tenerli fuori dai riflettori perché erano persone normali”, ha esordito. Il suo primo grande amore è stato un ragazzo di nome Andrea conosciuto a Milano: “Era un amore di quelli che non finiscono mai infatti ora siamo rimasti amici”, ha affermato. Dopo Andrea è il turno del cugino della sua migliore amica, un amore durato ben otto anni. Segue poi il suo primo marito con cui si sposa a Las Vegas: “Era un autore di nome Mauro, si occupava anche di musica. Lui tentava di cambiarmi molto, mi voleva far diventare bon ton”.

Dopo Mauro è il turno invece di Danny Quinn “un uomo molto charmant”, e poi di un maestro di ballo. La storia con quest’ultimo la segna particolarmente così la Rossetti decide di rimanere solo per circa un annetto, poi però conosce Ludovico: “Uno tutto foderato di cashmere, una roba meravigliosa, era pure vicino alla mia età e mi faceva una corte… Ho scoperto poi che faceva lo splendido, ordinava fiumi di champagne e poi lasciava i conti da pagare”. Che sfortuna Patrizia! Dopo il Grande Fratello Vip 7 sembra però che la schiera dei suoi corteggiatori sia decisamente aumentata: “Mi scrivono su Instagram tantissimi trentenni… Ma secondo lei accetto un appuntamento al buio con uno di trent’anni che mi ha scritto su Instagram?”. Che dire? La Rossetti non ha tutti i torti!











