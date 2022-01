Patrizia Vacondio, moglie Nek e figlie Martina e Beatrice/ Vita privata del cantante

Nek è uno dei cantanti italiani più di successo e più amati dal pubblico. Nato nel 1972 a Sassuolo, la sua carriera è cominciata molto presto, nel 1986, quando ha iniziato a formare vari gruppi musicali, fino a cominciare la carriera da solista nel 1991. Proprio in quell’anno partecipò al Festival di Castrocaro, arrivando secondo. Sulla fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 il successo clamoroso che ha portato il cantante a vendere 10 milioni di copie di dischi in tutto il mondo. Un numero straordinario che non tutti possono vantare. La carriera procede alla grande, ma si può dire altrettanto della vita personale. Nek è sposato e ha due figlie. Patrizia Vacondio, sua moglie, lo ha letteralmente “stregato” ormai da molti anni. Scopriamo di più.

Patrizia Vacondio e Nek sono sposati dal 2006: il matrimonio è arrivato dopo ben dieci anni di fidanzamento e nonostante un tradimento che ha rischiato di compromettere tutto. La coppia è stata più forte di tutto e ha superato le difficoltà convolando a nozze. Patrizia, quando ha conosciuto il cantante, aveva già una figlia da una passata relazione, Martina. I due, poi, insieme hanno allargato la famiglia con Beatrice.

Nek, Patrizia Vacondio e le loro due figlie

Patrizia Vacondio e Nek, sposati ormai dal 2006, hanno due figlie. Martina, la più grande, è nata da una precedente relazione di Patrizia con un altro uomo. Quando la mamma e Nek hanno iniziato a frequentarsi, la ragazza era molto piccola: tra i due è nato subito un legame speciale, tanto che la ragazza considera a pieno titolo suo papà (anche) il cantante. Non solo: ad unire Martina a Filippo c’è anche il cognome: la ragazza ha deciso di aggiungere al suo anche quello del marito di sua mamma, “Neviani”. Ecco dunque che legalmente, Martina è figlia di Nek proprio come Beatrice. “È una cosa che gli dovevo” ha raccontato tempo fa la ragazza. Il cantautore ha risposto: “Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”.

Dopo essersi unita in matrimonio dopo un lungo fidanzamento, infatti, la coppia ha deciso di mettere al mondo un altro figlio. Nel 2012 è così nata Beatrice. La piccolina di casa sembra essere appassionata di musica come il papà, almeno a giudicare dalle foto che il cantante pubblica sui social, nelle quali la bimba è spesso accompagnata da un microfono o da uno strumento musicale. Nonostante alcune difficoltà – secondo gossip legate a tradimenti – Nek e la moglie sembrano essere molto uniti e felici con le loro due figlie.



