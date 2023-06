Patrizia Vernola, moglie Mino Reitano/ “Io sento di essere ancora sposata con lui…”

Patrizia Vernola e Mino Reitano: un colpo di fulmine

Patrizia Vernola, moglie del grande Mino Reitano, sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” il 16 giugno alle 14.00 in diretta su Rai 1 e Rai Italia, insieme alla figlia Giuseppina Elena Reitano.

Patrizia Vernola è stata il grande amore del grande cantautore Mino Reitano, prima della morte dell’artista (avvenuta nel 2009), i due avevano passato insieme ben 40 anni e Patrizia racconta sempre la loro storia d’amore come qualcosa di indimenticabile e vero e proprio colpo di fulmine. Quando si conobbero per la prima volta, i due erano molto giovani, Mino era già famoso ed era in tournée mentre Patrizia era in vacanza con i genitori; fu il destino a farli incontrare proprio in quel momento e la stessa Patrizia aveva raccontato a Domenica in: “Ci siamo incrociati per un paio di giorni finché mi ha fermato e mi ha salutato. Mi fissava con i suoi occhi splendidi. Siamo rimasti paralizzati a guardarci ed è scoccato qualcosa. Credo fosse un colpo di fulmine. Lasciò una lettera in hotel per me ma non mi fu mai recapitata. Abbiamo recuperato in extremis perché lui, prima di andare via, volle il mio numero di telefono. Mi chiamava di notte e continuò a chiamarmi anche durante una tournee in Australia. Al ritorno volle che io conoscessi la sua famiglia e mi chiese di sposarlo”.

Patrizia Vernola e Mino Reitano: il matrimonio e il doloroso lutto

Dopo il primo incontro tra Patrizia Vernola e Mino Reitano, i due non si sono più lasciati, nel 1977 i due si sono sposati davanti alle telecamere Rai; solo dopo il matrimonio i due parlarono della loro relazione e del loro rapporto di grande complicità, che permetteva ai due di lavorare anche insieme.

Dopo il matrimonio Patrizia e Mino hanno coronato il loro amore con l’arrivo delle due figlie: Giuseppina Elena (classe 1978) e Grazia Benedetta (classe 1979); le figlie dell’artista e di Patrizia sono diventate immediatamente l’epicentro del loro mondo e a seguire anche i loro nipoti, che però il cantautore non ha potuto godersi a pieno dato che morì a soli 64 anni. Dopo la morte del marito Patrizia decise di dedicarsi a pieno solo alla famiglia e di vivere in Agrate Brianza, luogo dove aveva sempre vissuto insieme al marito. La morte di Mino però fu per lei un duro colpo e ancora oggi è una ferita che non va via, lei stessa aveva raccontato: “È stato un calvario, credo che il suo più grande dolore sia stato quello di andarsene sapendo che lasciava noi. Il destino è stato crudele con lui. Io sento di essere ancora sposata con lui, è stato l’uomo della mia vita”.

