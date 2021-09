Patti Pravo a “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Laura Freddi o Dolce Nera le prime ipotesi

L’esibizione durante la trasmissione Star in the Star ritraeva Patty Pravo nel celebre pezzo Pazza idea è stata quasi impeccabile. Se non fosse che c’era una leggera differenza nel timbro, un po’ più forte e intenso nella voce dell’imitatrice rispetto all’originale. Ma l’esibizione è stata talmente impeccabile che è difficilissimo indovinare chi possa aver vestito i panni di Patty Pravo. I pochi indizi che abbiamo ci portano ad azzardare il nome di Dolce Nera, per la sua capacità di toccare note molto basse con estrema facilità. Ma la corporatura dell’artista che si è esibita giovedì sera è molto esile, cosa che ci fa pensare a Laura Freddi, come ha ipotizzato anche Claudio Amendola.

Le canzoni di Patty Pravo non sono mai state oggetto di imitazione durante trasmissioni di questo genere. La versione di Star in the Star è in assoluto la prima, anche se nel corso degli anni non sono mancate imitazioni del personaggio da parte di Loretta Goggi e Virginia Raffaele, entrambe meravigliose ed eccellenti imitatrici.

Patty Pravo, la vita dell’artista: indizi per indovinare l’imitatore a Star in the Star

Patty Pravo è una cantante italiana nata nel 1948. Ancora adesso sale sui palcoscenici del mondo regalandoci eccezionali performance. Le sue caratteristiche principali riguardano sicuramente le qualità della sua voce; questa infatti risulta bassa e molto intensa, a tratti sensuale, qualità che si accompagna perfettamente con il suo aspetto fisico meraviglioso. Nel corso degli anni si è fatta portatrice di una grande trasgressione attraverso la sua musica, fatta di provocazioni continue ed esibita con eccessi che riguardavano sia i movimenti che il modo di vestire. I

l pubblico l’ha sempre apprezzata proprio per questi suoi modi che inneggiavano una libertà piena e incondizionata, e i suoi pezzi, come ad esempio La bambola o Dimmi che non vuoi morire sono classici intramontabili che chiunque conosce e canta. Non ha mai fatto grandi movimenti durante le sue esibizioni, ma piuttosto ha sempre fatto delle piccole mosse ondulatorie le quali facevano pensare che fosse trasportata dalla sua stessa musica.



