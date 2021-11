Patty Pravo, i suoi amori: da Gordon Faggetter a Riccardo Fogli/ “Ho avuto tanti uomini, quattro…”

Riccardo Fogli e tutti gli ex famosi di Patty Pravo, la divina “bambola” della musica italiana non ha mai nascosto il suo fascino per la bellezza maschile. Tantissimi gli uomini che sono caduti ai suoi piedi e altrettanti quelli che ha conquistato con la sua classe, eleganza ed innegabile charme. Con le sue canzoni ha fatto sognare milioni di italiani e diverse generazioni, ma Patty Pravo è stata anche una delle cantanti più amate e corteggiate. Proprio la divina durante un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier ha racconto: “ho avuto tanti uomini, quattro” facendo riferito sicuramente a quelli più importanti. Il primo è stato Gordon Faggetter, batterista professionista del gruppo Cyan Three; un rapporto che ancora oggi la Pravo ricorda con parole di grande affetto: “eravamo fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti”.

Poco dopo la Pravo si è legata e sposata in seconde nozze con lo stilista Franco Baldieri. Anche questo secondo matrimonio termina nel peggiore dei modi, ossia con la separazione anche se sopraggiunta molto prima rispetto al precedente con Gordon Faggetter. “Scusa caro, torna a dormire, ho sbagliato uomo” disse la cantante allo stilista.

Patty Pravo, gli ex compagni: Paul Marines e Riccardo Fogli

Dopo i due matrimoni fallimentari con Gordon Faggetter, batterista professionista del gruppo Cyan Three e lo stilista Franco Baldieri, Patty Pravo si è legata al chitarrista Jack Johnson e al bassista Paul Marines. Anche questa volta la relazione si è conclusa senza un happy ending, ma nella vita della Pravo c’era già spazio per un nuovo amore. Parliamo della storia con Riccardo Fogli, ex cantante dei Pooh. Il loro amore diventa un caso mediatico: Fogli era già sposato con Viola Valentino, ma il cantante folgorato dalla bellezza della Pravo decide di divorziare. Prima lascia la moglie e poco dopo lascia anche i Pooh visto che il manager gli aveva fatto pressione per terminare la loro storia.

“Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me” – ha detto Patty Pravo che ha sposato Riccardo Fogli in gran segreto a Gretna Green, in Scozia con tanto di rito celtico per evitare l’accusa di bigamia in Italia visto che il cantante era ancora sposato con Viola Valentino. Tra i due c’è stato un grande amore: “eravamo molto felici. Quando si è amato molto una persona l’amore rimane nel tempo. Posso quindi dire che oggi sono felice che lui abbia dei figli e un matrimonio felice, perché era quello che voleva”. Purtroppo anche questa storia finisce male e la cantante si lega a Paul Martinez e Paul Jeffrey con cui vive una storia a tre. Infine il matrimonio con John Edward Johnson sposato il 23 agosto del 1982 a Los Angeles.



