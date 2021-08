Patty Pravo, mariti e fidanzati/ 4 matrimoni e la storia con Riccardo Fogli

Patty Pravo e i suoi amori. La divina interprete della musica italiana è stata una delle donne più amate e corteggiate. Forse in pochi lo sanno, ma la cantante de “La bambola” e “Pensiero stupendo” si è sposata quattro volte. Il primo matrimonio è stato con Gordon Faggetter, batterista inglese a cui è stata legata per cinque lunghi anni. Proprio l’interprete nel salotto di Domenica In di Mara Venier ha ricordato con grande affetto il suo primo marito: “ma pensa che una delle cose che ricordo con più piacere di tutta la mia vita è stata la prima volta che sono andata a trovare i genitori di Gordon, in Inghilterra e sono partita con la mia macchina. E sono arrivata lì e sono riuscita a lavare la macchina con la pompa e una della cose che ricorderò sempre”.

Dopo la separazione da Gordon Faggetter, la Pravo si è sposata una seconda volta con lo stilista Franco Baldieri. Questo matrimonio però è durato quanto un gatto in tangenziale, visto che dopo poche settimane dal “si” la coppia ha deciso di lasciarsi. “Una notte mi sono accorta di aver sbagliato uomo” ha detto la cantante in una intervista.

Patty Pravo e l’amore con Riccardo Fogli

Non c’è due senza tre per Patty Pravo. Archiviati i matrimoni con Gordon Faggetter e Franco Baldieri, la cantante si è sposata nel 1977 con Paul Martinez a Los Angeles. In realtà questo matrimonio non è mai stato ufficializzato in Italia. Successivamente la Pravo si è sposata con il chitarrista americano John Edward Johnson, di 10 anni più giovane. Anche questa volta l’amore è naufragato dopo sei anni. In seguito la cantante de “La bambola” si è legata sentimentalmente a Riccardo Fogli.

Una lunga ed intensa storia d’amore: lui era sposato con Viola Valentino che ha lasciato per proprio per la collega Patty. Non solo, proprio per vivere liberamente il rapporto con la Pravo, Fogli ha anche lasciato la band dei Pooh: “mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Nicoletta. Il produttore arrivava da me ogni mattina con i giornali scandalistici che parlavano della mia vicenda, mescolandola con le foto dei Pooh. Lui considerava tutto ciò un danno di immagine per il quartetto. Io mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista. Avevo continui malesseri, stavo male fisicamente”.

