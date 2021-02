Patty Pravo zittisce Caterina Balivo/ Video: “Se ti fa schifo fare l’amica…”

Siparietto tra Caterina Balivo e Patty Pravo durante la finale de Il cantante mascherato 2021. Tutto è accaduto dopo l’esibizione del lupo. Caterina Balivo, dopo aver assistito alla sua esibizione e aver messo insieme i vari indizi, ha assicurato che sotto la maschera del lupo si nascondeva Max Giusti. La tesi della conduttrice Rai si è rivelata giusta perchè sotto la maschera c’era davvero Max Giusti. Patty Pravo ha dato ragione alla Balivo, ma nonostante questo, tra la cantante e la conduttrice è andato in scena uno scambio di battute che è stato prontamente ripreso dal popolo dei social. “Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica”, ha dichiarato Patty. “Con Caterina” ha prontamente replicato la Balivo che si aspettava di essere chiamata per nome dalla Pravo. La reazione della conduttrice di Raiuno ha così portato alla nuova replica dell’artista.

CATERINA BALIVO E PATTY PRAVO, SIPARIETTO DURANTE IL CANTANTE MASCHERATO 2021

La puntualizzazione di Caterina Balivo ha innervosito Patty Pravo che, in diretta, durante la finalissima de Il cantante mascherato 2021, non è rimasta in silenzio replicando immediatamente alla conduttrice Rai. “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata”, ha sbottato la cantante. Caterina ha risposto con il sorriso a Patty Pravo aggiungendo: “No no, è un onore”. Lo scambio di battute tra le due donne ha spaccato il pubblico del programma di Raiuno che avevano già assistito ad uno scontro tra le due durante la prima puntata de Il cantante mascherato 2021, sempre durante l’esibizione del lupo.

“Se ti fa schifo fare l’amica, per carità. Rimaniamo amiche, è l’ultima serata.” Patty Pravo ended KateB #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/MrxiE0eG8S — C'est pas ma faute. (@Fab91) February 26, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA