Paul Newman, esce autobiografia inedita/ Da infanzia traumatica a morte del figlio

Una autobiografia inedita su Paul Newman, dal titolo “Vita straordinaria di un uomo ordinario”, uscirà il prossimo 18 ottobre in contemporanea mondiale. È a cura di David Rosenthal ed in Italia sarà edito da Garzanti. L’attore, morto nel 2008, come riportato da Ansa, iniziò a pensarla nel 1986. Lo stile è originale ed anche ambizioso.

L’artista, con la complicità dello sceneggiatore nonché caro amico Stewart Stern, racconta infatti diversi momenti della sua vita da un lato attraverso la sua prospettiva e dall’altro lato attraverso quella di familiari e conoscenti. Le versioni vengono man mano messe a confronto. L’unico limite del contenuto del libro è rappresentato dal patto di sincerità: coloro che sono intervistati, ed ovviamente anche il protagonista, non possono mentire. Il risultato è molto intimo ed allo stesso tempo pieno di sorprese. Le persone che hanno partecipato alla scrittura sono tante: dalla figlia Melissa Newman, autrice della prefazione, al collega Tom Cruise e tanti altri.

Paul Newman, esce autobiografia inedita: i momenti della sua vita in un libro

“Vita straordinaria di un uomo ordinario”, l’autobiografia di Paul Newman che uscirà nei prossimi giorni, include sostanzialmente tutti i momenti della sua vita, anche i più difficili e personali. In particolare, come riportato da Ansa, toccanti sono le parentesi in cui parla dell’infanzia spesso traumatica, dei problemi con l’alcol e soprattutto della tragica morte del figlio Scott, che si è suicidato a 28 anni. È emozionante però anche il racconto dell’amore con Joanne Woodward, che ha sposato nel 1958 e che lo ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni.

Al fianco della storia personale dell’attore, ovviamente, c’è anche quella professionale. È stato infatti stato, regista, pilota automobilistico e imprenditore ed ha vinto innumerevoli premi. Tra gli aspetti più nascosti della sua carriera, illustrati nel libro, anche le rivalità con Marlon Brando e James Dean. Insomma, c’è molto da scoprire.











