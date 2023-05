Paul Pogba, infortunio muscolare dopo 20 minuti/ Video, cade a terra in lacrime

Paul Pogba è stato vittima di un nuovo infortunio durante la partita di ieri contro la Cremonese. Alla prima gara da titolare, il nazionale francese si è dovuto fermare dopo soli 20 minuti accusando un problema fisico a seguito di un calcio al pallone. Il transalpino è crollato a terra in lacrime, circondato dai compagni e quindi dall’intervento dei sanitari, dopo di che è stato costretto a lasciare il campo facendo entrare al suo posto Milik. Come riferisce Tuttosport l’ex centrocampista del Manchester United ha subito un infortunio muscolare al quadricipite sinistro che nella giornata di oggi verrà meglio valutato per cercarne di capire l’entità.

“Siamo tutti dispiaciuti – le parole di Massimiliano Allegri a Dazn, commentando l’infortunio di Pogba – stava facendo discretamente bene. Abbiamo avuto minuti di difficoltà nel ritrovare le posizioni e dispiace per i sacrifici fatti. Ora dovrà sicuramente rifermarsi”. Quindi il Conte Max ha aggiunto: “Paul ormai è un uomo con figli, ha le spalle larghe per passare questo infortunio muscolare. E’ normale quando stai fermo un anno senza giocare che aumentano le possibilità di infortunio, purtroppo stava facendo bene e siamo dispiaciuti: aspettiamo”.

PAUL POGBA, INFORTUNIO CONTRO LA CREMONESE: IL TWEET DELLA JUVENTUS

Una stagione davvero sfortunata quella di Pogba, che ieri era sceso in campo per la prima volta da titolare in campionato, dopo aver giocato alcuni minuti finali nelle ultime sfide, a cominciare dalla gara fra Juventus e Siviglia di Europa League. Allegri ha evidentemente ricevuto segnali positivi dallo staff medico di conseguenza ha pensato di mandare sul rettangolo di gioco il francese dal primo minuto nella partita contro la squadra di Ballardini, ma l’azzardo non ha ripagato e Paul Pogba ha lasciato il campo in lacrime, accompagnato da Angel Di Maria negli spogliatoi. Su Twitter la società bianconera ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al suo calciatore, la scritta Paul con l’aggiunta dell’emoticon del braccio muscoloso. La speranza è che l’infortunio muscolare sia di lieve entità.

