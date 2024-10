DIRETTA JUVENTUS STOCCARDA PRIMAVERA, TERZA SFIDA EUROPEA

Una gara per confermarsi tra le migliori squadre giovanili d’Europa. La diretta Juventus Stoccarda Primavera di Youth League potrebbe regalare ai bianconeri la terza vittoria in altrettante partite del proprio percorso europeo nel girone unico. L’appuntamento è alle 15:00 di martedì 22 ottobre 2024. Fin qui infatti la Juventus è a quota 6 punti in virtù dei successi contro PSV e Lipsia. Con gli olandesi è bastata la rete di Montero mentre in casa dei tedeschi sono state ben tre con Vacca, Florea e Bilico a segno. Ancora zero i gol subiti.

Lo Stoccarda invece ha perso in Spagna contro il Real Madrid per 1-0, traditi dal gol di Yanez alla mezz’ora. La seconda sfida europea è stata più soddisfacente per i giovani tedeschi, abili a battere 3-0 lo Sparta Praga con la doppietta di Lauri Penna e il centro di Hajdini.

DIRETTA JUVENTUS STOCCARDA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete assistere in tv alla diretta Juventus Stoccarda non riceverete belle notizie poiché in televisione non si potrà vedere. Poco male, dato che lo streaming video tv è disponibile gratuitamente su UEFA.tv, stesso sito dov’era disponibile la Nations League.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STOCCARDA

Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Juventus Stoccarda. I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1: Radu in porta, difeso dal terzetto Montero, Martinez e Gil Puche. Agiranno da esterni Pagnucco e Nisci con Ripani e Boufandar in mediana. Florea e Vacca supporteranno Pugno.

Lo Stoccarda invece predilige il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Hellstern con Janjic, Agzikara, Scott e Azevedo qualche metro più avanti. A centrocampo Martin e Catovic a dare equilibrio alla folta trequarti con Baokye, Penna e Malanga. Unica punta Bujupi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS STOCCARDA

È arrivato il momento di osservare le quote per le scommesse Juventus Stoccarda. Il match di Youth League prevede i bianconeri favoriti a 1.60 contro i 4.20 per i tedeschi. Il segno X del pareggio invece è dato a 4.15.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.37 quindi molto probabile rispetto ai 2.65 dell’Under. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.42 e 2.50.